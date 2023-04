Przeglądanie zdjęć w Windows 11 właśnie stało się wygodniejsze. Nie trzeba już uruchamiać osobnej aplikacji, w zupełności wystarczy systemowy Eksplorator plików.

Wiedzieliśmy, że karty w Eksploratorze plików to dopiero początek. Microsoft od dłuższego czasu pracuje nad poważnym odświeżeniem tej części systemu Windows 11, a efekt ujrzymy najpewniej jeszcze w tym roku. Nowości serwuje nam jednak partiami. W ramach ostatniej aktualizacji na przykład otrzymaliśmy… Galerię.

Galeria zdjęć w Eksploratorze plików Windows 11

Nowa testowa kompilacja Windows 11 (23435 w kanale developerskim) wprowadza Galerię wbudowaną w Eksplorator plików. Umożliwia to wygodne przeglądanie zdjęć – zarówno tych przechowywanych na urządzeniu, jak i z chmury OneDrive. Całość do złudzenia przypomina widok „Wszystkie zdjęcia” w aplikacji Zdjęcia. Ta ostatnia na dobrą sprawę staje się więc zbędna.



(fot. Microsoft)

W przeciwieństwie do standardowego przeglądania zdjęć w Eksploratorze, widok Galerii pozwoli na wygodne wybieranie, filtrowanie i katalogowanie cyfrowych fotografii. Całość przypomina właściwie przeglądanie zdjęć na telefonie i w związku z tym trudno odebrać tę zmianę inaczej niż pozytywnie.



(fot. WindowsLatest)

Widok galerii dostępny będzie także w narzędziu wyboru plików. Prostsze stanie się więc odnalezienie właściwego zdjęcia do otworzenia w którymś z programów graficznych lub w kreatorze prezentacji, a także do dodania go jako załącznika do wiadomości e-mail.



(fot. Microsoft)

Nowości w Windows 11. System się zmienia.

Dodajmy, że po kartach i galerii Eksplorator plików w Windows 11 otrzymać ma także bardziej nowoczesny wygląd i nowy panel szczegółów, a integracja z pakietem Microsoft 365 ma zostać pogłębiona.

Wracając natomiast do samej kompilacji 23435, wprowadza ona do Windows 11 także… więcej reklam w menu Start, zwiększoną wydajność w Menedżerze zadań oraz – przede wszystkim – opcje Wyczuwania obecności w Ustawieniach.

Źródło: Microsoft, WindowsLatest, informacja własna