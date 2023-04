Wygląda na to, że Microsoft chce zmienić funkcję klawisza PrtSc w Windows 11. Osoby korzystające z niego może czekać niespodzianka.

PrtSc w Windows 11 zadziała inaczej

Skróty klawiaturowe są dla wielu osób znacznym ułatwieniem pracy na komputerze czy laptopie. Niektóre kojarzymy z Windows "od zawsze", jak chociażby PrtSc (Print Screen). Wciśnięcie tego klawisza pozwala na wykonanie pełnoekranowego zrzutu ekranu ekranu. Jest on kopiowany do schowka, co pozwala na szybkie wrzucenie grafiki do dowolnego programu graficznego czy komunikatora. Główną zaletą tego procesu jest jego szybkość i prostota.

Jak sytuacja ma wyglądać po zmianach? Według doniesień branżowych mediów oraz testerów systemu Windows 11, Microsoft chce zamienić funkcjonalność klawisza PrtSc. Skorzystanie z niego będzie otwierać narzędzie Snipping Tool (Wycinanie). Dopiero za jego pomocą można wykonać i edytować (w kontekście najprostszych opcji) zrzut ekranu.

Nie jest to skomplikowane, ale wymaga dodatkowego kliknięcia (a niekiedy kilku). Niektórzy użytkownicy widząc tu negatywną zmianę poruszają właśnie tę kwestię.

Kiedy można spodziewać się zmian i jak ich uniknąć?

Omawianą zmianę póki co dostrzegły niektóre osoby korzystające z rozwojowych wersji systemu Windows 11. To właśnie w nim ma się pojawić. Nie określono jednak, kiedy konkretnie.

Jest szansa na to, że domyślnie ustawione pod klawiszem PrtSc wywoływanie narzędzia Snipping Tool można będzie wyłączyć w ustawieniach. To pozwalałoby wrócić do obecnego stanu. Wiele osób będzie na to liczyć, bo omawiana zmiana z pozoru wydaje się bardzo mała, ale w przypadku potrzeby wykonania zrzutu ekranu bardzo szybko zabawa z Snipping Tool może być problematcyzna.

