Microsoft miał chyba nieco inne nadzieje związane z Windows 11. System notuje wprawdzie wzrosty popularności, ale są one naprawdę bardzo niewielkie.

Windows 11 nadal nie dobił do 20% rynkowych udziałów

Z kolejnej porcji danych udostępnionych przez AdDuplex wynika, że najnowszy system operacyjny firmy Microsoft nadal zarządza pracami mniej niż 20% ogółu komputerów z dwoma ostatnimi odsłonami Windows (które dzielą się na kilka wersji). Pod koniec ostatniego okresu pomiarowego udało się dobić do wyniku 19,7%.



źródło: AdDuplex

Brakuje kolejnych chętnych do aktualizacji

Aby nieco lepiej zobrazować chyba jednak problem producenta warto odnieść się do wcześniejszych statystyk dotyczących rynkowych udziałów Windows 11. Trzymając się tego samego źródła, w marcu była mowa o 19,4%, a w lutym o 19,3%.

Jak widać, wzrosty są naprawdę niewielkie. Dlaczego? Wydaje się, że dyskusje na ten temat mogłyby trwać długo. Z pewnością nie pomaga fakt, iż Windows 11 ma większe wymagania niż Windows 10. Było z tym sporo zamieszania i komentarzy, zwłaszcza co do braku wsparcia wybranych procesorów i płyt głównych. Niektórzy mówią też o skromnej liczbie nowości, które mogłyby przekonywać do aktualizacji, jeszcze innym niektóre z wprowadzanych zmian nieszczególnie przypadają do gustu.

Sam Microsoft, przynajmniej oficjalnie, nie widzi powodów do zmartwień, jego przedstawiciele dość często podkreślają, że w nadchodzących miesiącach wdrażanie systemu Windows 11 znacząco przyśpieszy. Zobaczymy.

Jak u Was, aktualizacja do Windows 11 już weszła czy też się nie śpieszycie?

Źródło: AdDuplex, foto: unsplash