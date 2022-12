Na jakim komputerze będzie działać Windows 7? Okazuje się, że do uruchomienia systemu wystarczy nawet bardzo słaby sprzęt. Trzeba jednak mieć naprawdę bardzo dużo cierpliwości.

Windows 7 zadebiutował w 2009 roku i szybko stał się jednym z najlepiej ocenianych systemów Microsoftu. Co ważne, do jego działania nie był wymagany też specjalnie wydajny komputer – oficjalne wymagania przedstawiały się następująco:

Procesor o taktowaniu 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)

16 GB miejsca na dysku twardym (dla wersji 32-bitowej) lub 20 GB (dla wersji 64-bitowej)

Urządzenie graficzne z obsługą programu DirectX 9 i sterownikiem WDDM 1.0 lub nowszym

Windows 7 uruchomiony na komputerze z procesorem 5 MHz

System może działać na dużo słabszym komputerze. Nie wierzycie? No to patrzcie na to! NTDEV opublikował ciekawy filmik, który przedstawia uruchamianie Windows 7 na konfiguracji z procesorem o taktowaniu 5 MHz i 128 MB pamięci RAM (w rzeczywistości była to maszyna wirtualna).

Uruchamianie Windows 7 na takim sprzęcie zajęło… 28 minut (!). Filmik należy traktować jako ciekawostkę, bo raczej nie można tutaj mówić o komfortowej pracy.

Do działania Windowsa na tak "szybkim" sprzęcie konieczne było wyłączenie wielu zasobów systemowych (m.in. przełączenie uruchamiania w tryb awaryjny, wyłączenie większości sterowników i usług). Dodatkowym problemem był brak interfejsu logowania, który po prostu nie pojawia się, gdy procesor pracuje z taktowaniem niższym niż 50 MHz. W takiej sytuacji konieczne było wprowadzenie systemu w stan pseudo OOBE (out of the box experience).

Nie jest to kres możliwości low-endowego sprzętu. NTDEV twierdzi, że uruchomił system Windows 7 nawet na procesorze o taktowaniu 3 MHz, ale nie był on wystarczająco funkcjonalny, by nakręcić z tego filmik. W przeszłości udało mu się też uruchomić system na konfiguracji z 36 MB pamięci RAM, jednak korzystał on z pliku stronicowania i zdecydował się na 128 MB.

A Wy, na jakim sprzęcie po raz pierwszy korzystaliście z "siódemki"?

Źródło: YouTube @ NTDEV, Tom’s Hardware