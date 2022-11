Windows 11 nie jest rozchwytywany, a kolejne wpadki z pewnością nie pomogą przyciągnąć niezdecydowanych. Zwłaszcza, że niektóre pojawiające się problemy bywają naprawdę spore.

Aktualizacja Windows 11 22H2 powoduje problemy z grami

Kiedy ostatni raz omawialiśmy rynkowe udziały Windows 11, wyraźnie zaznaczyliśmy, że bardzo niechętni do przesiadki na nowy system są zwłaszcza gracze. Wiele razy poruszano kwestię tego, jak Windows 11 wypada w grach. Cóż, aktualnie może bardzo blado.

Przynajmniej jeśli będzie miało się pecha co do nowej, dużej aktualizacji 22H2. Owszem, wprowadza ona kilka przydanych elementów, ale niestety ma też ciemne strony. Jeden z problemów dotyczy właśnie gier (i niektórych aplikacji). Część tytułów ma problemy z wydajnością. Sprawa jest dość poważna, Microsoft oficjalnie potwierdził doniesienia graczy i testerów.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie, winowajcą jest funkcja debugowania, która nie powinna być uruchamiana (stwarzające problemy oprogramowanie nie powinno się do niej odwoływać). Niektórzy odbierają to trochę tak, jakby odpowiedzialność była przerzucana na deweloperów. Pewnie po części dlatego, że nie są to pierwsze problemy przy aktualizacji Windows.

Windows 11 22H2 wstrzymany

Co dalej? Jak wspomnieliśmy, problem jest poważny. Do tego stopnia, że Microsoft postanowił wstrzymać proces wdrażania aktualizacji 22H2.

Nie dotyczy to jednak wszystkich, a jedynie użytkowników posiadających sprzęt wyposażony w GPU znajdujące się na „czarnej liście”. Firma nie zaleca również podejmowania prób ręcznej aktualizacji dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Kiedy to się stanie? Tego nie wie nikt.

Co w przypadku wcześniejszego pobrania omawianej aktualizacji? Tu Microsoft radzi aktualizację problematycznych gier i aplikacji do najnowszych dostępnej wersji. Zadziała to jednak tylko w przypadku, gdy ich twórcy sami pokusili się o wydanie stosownego patcha. A można być pewnym, że nie zrobili tego wszyscy. Ratunku można szukać też u producentów kart graficznych, chociażby Nvidia już odniosła się do tematu.

Macie już Windows 11 22H2? Dostrzegliście jakieś problemy na swoich komputerach?

Źródło: microsoft, foto: unsplash