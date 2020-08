Wczoraj Microsoft świętował 25. rocznicę wydania systemu Windows 95. To była niemała rewolucja, której towarzyszył debiut elementów, które dziś są uważane za symbole „Okienek” – menu Start i pasek zadań. Jak zmieniały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza?

25 lat temu zadebiutował Windows 95, a wraz z nim menu Start i pasek zadań

24 sierpnia 1995 roku system Windows 95 ujrzał światło dzienne i raz na zawsze zmienił to, w jaki sposób wchodzimy w interakcję z komputerem. Elementy, takie jak menu Start i pasek zadań, pozwoliły wygodniej odnajdywać i przełączać się pomiędzy aplikacjami. Pojawiła się też ikona Mój komputer, z 16-bitowej architektury wielozadaniowej przeniesiono się na 32-bitową, a funkcje plug-and-play zostały uproszczone, by podłączanie urządzeń peryferyjnych i akcesoriów było jeszcze mniej problematyczne.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat sporo się zmieniło – wspomniane elementy doczekały się licznych modyfikacji i ulepszeń, a kolejne wersje systemu, aż do Windows 10, przynosiły wiele różnych nowinek, dzięki którym korzystanie z komputera jest jeszcze wygodniejsze, a które nie mogłyby powstać, gdyby nie otwarcie drzwi, jakie dokonało się przy okazji premiery popularnego „dziewięć-pięć”. Zobacz, jak Microsoft podsumowuje tę drogę na nieco ponad 30-sekundowym klipie.

Od Windows 95 do Windows 10 – jak zmieniały się „Okienka” w ciągu ostatnich 25 lat:

Windows 95 olbrzymie przyczynił się do komputeryzacji społeczeństwa i zyskał niemałą popularność. Już w ciągu pierwszego miesiąca sprzedało się 7 milionów egzemplarzy, a przecież pecety nie były tak powszechne jak dzisiaj. Był też pewnie pierwszym systemem operacyjnym dla wielu z was – jakie macie z nim wspomnienia? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji!

Wypróbuj Windows 95 w przeglądarce – sprawdź ja wypada po 25 latach

Jeżeli chcesz sobie przypomnieć, jak to było korzystać z systemu Windows 95 albo też nigdy nie miałeś okazji z niego korzystać, to możesz to zrobić w prosty sposób, w karcie obok: wystarczy, że przejdziesz na tę stronę.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna

