Wine powrócił i jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy rok przyniósł nowe wydanie popularnego narzędzia, umożliwiającego uruchamianie aplikacji i granie w gry z Windows na komputerach z systemami Linux lub macOS.

Wine 6.0 ujrzał światło dzienne

Wine 6.0 – tak oznaczona jest najnowsza wersja oprogramowania, które dla wielu linuksiarzy jest obowiązkowym elementem systemu. Dzięki niemu mogą grać w gry teoretycznie zarezerwowane dla użytkowników systemów Windows i uruchamiać programy, takie jak Photoshop czy Microsoft Office.

Pobierz najnowszą wersję programu: Wine 6.0 (download)

Najnowszą wersję programu Wine (w postaci paczki .tar.xz) można pobrać, klikając poniżej:

Wine 6.0 – co nowego? Łącznie przeszło 8 tysięcy zmian

W nowym wydaniu wdrożono ponad 8300 zmian. Wśród tych najważniejszych znajdują się przede wszystkim: obsługa DirectShow i Media Foundation, powiadomienia urządzeń plug & play, wirtualny backend dla WineD3D oraz przeprojektowana konsola tekstowa. Jest też nowy sterownik jądra USB i historia pozycji myszy.

Oczywiście to tylko niewielki fragment wszystkich wprowadzonych nowinek i zmian. Dzięki nim narzędzie Wine 6.0 jest wydajne, stabilne, funkcjonalne i szeroko kompatybilne. Jeśli cię to interesuje, na oficjalnej stronie projektu znajdziesz pełny changelog.

Co to jest Wine? To sposób na granie na Linuksie

Wine (który – jak powszechnie wiadomo – nie jest emulatorem) to rozwijane od ponad dwóch dekad oprogramowanie, umożliwiające uruchamianie aplikacji i gier tworzonych pod kątem systemów Windows na komputerach z systemami Linux/Unix (np. Ubuntu, Debian, Red Hat, SUSE czy FreeBSD) oraz macOS.

Aplikacja Wine pozwala na bezproblemowe korzystanie z rozmaitych programów, takich jak Photoshop, SolidWorks czy Microsoft Office oraz granie w takie tytuły jak Wiedźmin 3, PREY czy StarCraft II.

Z wydania na wydanie program pozwala uruchamiać coraz więcej programów. Oferuje przy tym coraz większą wydajność i niezawodność. Niezmiennie jest to oprogramowanie udostępniane na licencji iLGPL, dzięki czemu można z niego korzystać bez opłat i bez obaw.

Dodajmy jeszcze, że Wine to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych, ale niejedyny sposób, by gry z Windows działały na Linuksie – Steam Play to inne rozwiązanie, które może was zainteresować.

