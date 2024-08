“Władca Pierścieni” powraca na sale kinowe – tym razem w odsłonie anime. “Wojna Rohirrimów” trafi na wielkie ekrany jeszcze w tym roku. Zobaczcie 1. zwiastun.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – zwiastun

Podczas gdy Amazon Prime Video odlicza dni do premiery sezonu 2. “Pierścieni Władzy”, kolejna odsłona “Władcy Pierścieni” daje się poznać na swoim pierwszym, oficjalnym zwiastunie.

“Wojna Rohirrimów” – bo o niej mowa – to nowy kierunek w ramach uniwersum, zrealizowany w formie anime. Tytuł powstał we współpracy z ekipą ściśle związaną z trylogią Petera Jacksona. Za jego sterami zasiada zaś Kenji Kamiyama, w którego bogatym dorobku widnieją m.in. tytuły: “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”, “Akira”, “Higashi no Eden”, “009 Re:Cyborg” oraz “Blade Runner: Black Lotus”.

Opowiedziana na łamach produkcji historia bazuje na dodatkach do “Władcy Pierścieni” i rozgrywa się blisko 200 lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii. Na ekranie ukazane zostaną początki słynnego Helmowego Jaru, poddanego niebagatelnej próbie. Pierwszym planem zawładnie bowiem dziewiąty król Rohanu – Helm Żelaznoręki – postawiony w obliczu zagrożenia ze strony armii Dunlendingów.

Namiastkę tych legendarnych zdarzeń prezentuje pierwszy, oficjalny zwiastun filmu, który znajdziecie poniżej:

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – kiedy premiera?

“Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” będzie miał swoją premierą jeszcze w tym roku, 13 grudnia. Anime trafi do kinowej dystrybucji na całym świecie.

Obsada i twórcy

Producentką wykonawczą filmu jest Philippa Boyens – scenarzystka "Drużyny Pierścienia", "Dwóch Wież" i "Powrotu Króla". Scenariusz do niego stworzyli zaś Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou.

W filmie usłyszymy m.in. Briana Coxa ("Sukcesja") jako Helma. Swoich głosów użyczyli również: Gaia Wise, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna i Janine Duvitski.

Kolejnym elementem spajającym tytuł z resztą uniwersum jest obecność w obsadzie Mirandy Otto, która po raz kolejny powróci do roli Éowiny, będącej narratorką całej opowieści.

Źródło: Warner Bros Polska