To oficjalnie koniec prac na planie 2. sezonu “The Last of Us”. Hitowa adaptacja gry powróci na małe ekrany już niebawem.

The Last of Us: sezon 2 – koniec prac na planie

Serialowy “The Last of Us” to jedna z najlepszych adaptacji gier, jakie kiedykolwiek powstały. Nie dziwi więc fakt, że fani z wypiekami na twarzy wypatrują premiery jej kontynuacji. Po komplikacjach, jakie niósł ze sobą strajk scenarzystów i aktorów, zdjęcia do sezonu 2. wystartowały w lutym tego roku w Kanadzie. Wczoraj otrzymaliśmy zaś potwierdzenie, że padł ostatni klaps na planie.

Dobre wieści przekazał montażysta Timothy Good, udostępniając zdjęcia z imprezy wieńczącej miesiące prac nad produkcją i zapowiadając początek kolejnego, już postprodukcyjnego etapu:

Koniec zdjęć! Gratulacje dla niesamowitej ekipy produkcyjnej 2. sezonu »The Last of Us«. Teraz zajmiemy się waszą ciężką pracą, by dostarczyć jej efekty!

Sezon 2. “The Last of Us” ukaże wydarzenia z gry “The Last of Us Part II”. Liczyć będzie 7 odcinków.

The Last of Us: sezon 2 – kiedy premiera w Max?

Oficjalna data premiery “The Last of Us 2” w serwisie Max nie jest na ten moment znana. Wiadomo jedynie, że zaplanowano ją na rok 2025. Biorąc zaś pod uwagę czynione postępy oraz harmonogram prac nad sezonem 1., można jej wypatrywać już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Obsada i twórcy

Do swoich ról powrócą: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) i Gabriel Luna (Tommy). Nie zabraknie też nowych twarzy, wśród których znaleźli się m.in.: Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Isabela Merced (Dina), Jeffrey Wright (Isaac), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) oraz Catherine O'Hara.

Twórcami serii pozostają Neil Druckmann i Craig Mazin.

Źródło: x.com/timothygood