Włoski organ ochrony danych osobowych nakazał firmie OpenAI zaprzestanie przetwarzania danych ich obywateli ze skutkiem natychmiastowym. Według Włochów ChatGPT narusza przepisy RODO.

Włochy nakazują zatrzymanie AI

Zaledwie dwa dni po publikacji listu otwartego nawołującego do zahamowania prac nad potężniejszymi modelami AI, włoski organ ochrony danych osobowych powołując się na przepisy RODO nakazuje ze skutkiem natychmiastowym firmie OpenAI przetwarzania danych obywateli Włoch. Zakaz ma szczególny związek z obawami o bezprawne gromadzenie informacji o ludziach oraz brak jakiegokolwiek systemu nadzoru ograniczającego dostęp osobom nieletnim. Ogłoszono też, że w tej sprawie zostanie wszczęte dochodzenie.

OpenAI ma 20 dni na ustosunkowanie się do zakazu, który poparty został surowymi karami w przypadku niezastosowania się. Grzywna za naruszenie RODO może sięgać do 4% rocznego dochodu firmy lub 20 mln euro, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

Sztuczna inteligencja a RODO

Przepisy RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) stosują się zawsze, kiedy przetwarzane są dane obywateli Unii Europejskiej. Duży model językowy, taki jak ten stworzony przez OpenAI oczywiście przetwarza tego rodzaju informacje. Firma ujawniła, że do trenowania sztucznej inteligencji były wykorzystywane dane pochodzące z Internetu (np. z forów takich jak Reddit). Sprawia to, że chatbot ma całkiem sporą bazę danych dotyczących różnych osób, a do tego skłonny jest do zmyślania i generowania fałszywych informacji o rzeczywistych osobach, kiedy po prostu brakuje mu danych.

Jednym z praw, jakie obywatelom Unii gwarantuje RODO, jest prawo do poprawienia błędów w danych osobowych oraz do żądania usunięcia ich. W jaki sposób poprosić o to sztuczną inteligencję? Niespecjalnie wiadomo, a na te wątpliwości rzucił też cień niedawny incydent, w wyniku którego wyciekły tytuły rozmów użytkowników a chatbotem. Do tego brak zabezpieczenia przed osobami nieletnimi stanowi duży problem, zwłaszcza że przekonaliśmy się już, że tego typu technologie źle zrozumiane lub wykorzystane mogą doprowadzić nawet do samobójstwa.

Źródło: techcrunch