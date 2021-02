Kilka dni temu rząd ogłosił, że pracuje nad Systemem Zdalnej Pracy oraz Nauki (SZPoN), który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Okaże się sukcesem, czy raczej nie przyjmie się wśród użytkowników?

Co to jest SZPoN?

SZPoN w zamierzeniu ma być systemem, który będzie zawierał dwa moduły: do zdalnej pracy i zdalnej nauki. Zostanie stworzony do pomocy zarówno osobom pracującym zdalnie, uczniom, jak i reszcie obywateli.

System ma oferować wiele: wideorozmowy, wymianę wiadomości, współdzielenie dokumentów, grywalizację, planowanie wydarzeń na żywo, tworzenie ankiet oraz testów, a także publikowanie i odbywanie szkoleń.

Pomoże skrócić kolejki w urzędach i ułatwi efektywne zarządzanie obsługą. Usprawni również komunikację urzędnika z petentem, udostępniając takie funkcje jak chat, infolinia czy chatbot. Dzięki temu, SZPoN będzie mógł zastąpić rozwiązania oferowane przez światowe firmy technologiczne, które nieraz generują dodatkowe koszty. Minister Marek Zagórski powiedział, że każdy będzie mógł korzystać z systemu bezpłatnie. Budowa i wdrożenie to koszt rzędu 9,5 miliona złotych, które zostaną pokryte z Funduszy Europejskich.

Brzmi obiecująco, jednak problemem może być właśnie wspomniana efektywność. Niestety efektywność rządowych projektów w ostatnim czasie dobitnie pokazała aplikacja ProteGO Safe, której bezpieczeństwo danych użytkowników okazało się być dyskusyjne.

Nowe serwisy i bezpieczne gromadzenie danych

Ostatni czas nie jest najlepszy dla mediów społecznościowych, które są krytykowane za zbieranie zbyt dużej ilości danych o użytkownikach oraz cenzurę. Jak grzyby po deszczu powstają nowe portale, komunikatory i aplikacje, które chcą stać się alternatywą dla ofert od gigantów technologicznych.

Jednym z przykładów może być Albicla, polski prawicowy serwis społecznościowy. Powstał jako chroniąca wolność słowa alternatywa dla Twittera i Facebooka. W praktyce, serwis okazał się być niestabilny, pełny dziur i wyglądał jak pisany na kolanie. Po kilku wyciekach zaczęto głośno mówić o kiepskim zabezpieczaniu danych zebranych przez Albiclę.

Zatem należy poważnie zastanowić się nad tym, ile danych będzie zbierał system przygotowywany przez rząd oraz jak będzie je zabezpieczać. Marek Zagórski zapewnił, że zostaną spełnione wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa.

Czy projekt rządowy musi być zły?

Ogólny rozwój cyfryzacji naszego kraju nie jest tak zły, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. Wprowadzony wiele lat temu system ePUAP okazał się być rozwiązaniem, które przekonało miliony Polaków. Dzięki Profilowi Zaufanemu wiele spraw urzędowych spokojnie można załatwić z domu. Największym zainteresowaniem cieszą się rozliczenia podatkowe, czy też wniosek o 500+.

Jednak w przypadku komunikatorów konkurencja jest ogromna, a programów całe mnóstwo. Nie wiadomo, czy użytkownicy będą przesiadać się na proponowane przez rząd rozwiązanie - nawet, jeżeli nowy system będzie działał wzorowo. Duża część z nas cały czas korzysta z darmowych komunikatorów, nawet w firmie. Porzucenie wygody i przyzwyczajeń jest oczywiście możliwe, ale musimy otrzymać ciekawszą propozycję. Zatem, czy SZPoN może przekonać do siebie wystarczająco dużo osób, by nie określić go niewypałem? Czy ma szansę konkurować z najpopularniejszymi komunikatorami?

SZPoN zostanie wprowadzony już we wrześniu czyli dość szybko, biorąc pod uwagę ilość zapowiadanych funkcji. Miejmy nadzieję, że będzie nie tylko bezpieczny, ale również praktyczny i interesujący. Dacie mu szansę, czy macie swoje ulubione komunikatory, których nie porzucicie?

Źródła: gov.pl, rp.pl, Wyborcza, Zaufana Trzecia Strona

