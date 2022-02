Facebook uruchamia specjalną funkcję, dzięki której użytkownicy serwisu na Ukrainie będą mogli zablokować swój profil. Dodatkowo pojawiła się również informacja o powstaniu Specjalnego Centrum Operacyjnego, które ma na celu monitorowanie konfliktu na Ukrainie.

Zespół ds. bezpieczeństwa Facebooka podjął kroki, aby chronić konta użytkowników na Ukrainie. Pojawiło się narzędzie "lock profile", które przy pomocy jednego klinięcia daje dostęp do dodatkowych funkcji prywatności oraz bezpieczeństwa. Poinformował o tym na Twitterze Nathaniel Gleicher, szef polityki bezpieczeństwa w firmie Meta.

Jak działa funkcja "zablokuj profil"?

Narzędzie to zapewnia dodatkową ochronę prywatności – uniemożliwia osobom, które nie znajdują się w gronie znajomych danej osoby, pobieranie i udostępnianie jej zdjęcia profilowego oraz oglądanie postów. Aby je uruchomić, wystarczy tylko wybrać opcję "więcej", która znajduje się na profilu pod zdjęciem głównym, a następnie opcję "Zablokuj profil" i potwierdzić.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Facebook zachęca do blokowania swojego profilu. Ostatnio narzędzie to zostało udostępnione dla osób, które przebywały w Afganistanie latem ubiegłego roku, gdy z kraju wycofywały się wojska USA.

Dodatkowo Facebook buduje Specjalne Centrum Operacyjne, dzięki któremu pracownicy będą reagować w czasie rzeczywistym. Zatrudnione tam osoby będą mówić po rosyjsku oraz ukraińsku.

Źródło: engadget.com, twitter