Wygodniejsze tworzenie notatek we współdzielonych dokumentach, szybkie reagowanie na błędy w prezentacji i wyższa jakość obrazków w mailach. Oto nowości zmierzające do pakietu Microsoft Office.

Microsoft kończy prace nad nowinkami, które wkrótce w ramach aktualizacji trafią do pakietów biurowych Office i Office 365 (a wkrótce: Microsoft 365). Subskrybenci tego drugiego będą mogli na przykład wykorzystać w swoich projektach ponad 8000 zdjęć i obrazków wysokiej jakości, bez konieczności ponoszenia kosztów z tego tytułu. Przejdźmy jednak do konkretnych narzędzi i funkcji.

Wygodniejsza współpraca w Microsoft Word

Pierwsza z nich zainteresuje osoby, które pracują nad dokumentami Word w zespołach. Otóż pojawi się możliwość dodawania prywatnych komentarzy, a więc takich, które nie będą widoczne dla pozostałych użytkowników. W tym celu automatycznie utworzona zostanie specjalna kopia pliku.

Z kolei Access poprawi wygodę podczas dodawania tabel, a Outlook pozwoli na dodawanie do wiadomości zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Do tej pory obrazki były automatycznie skalowane do 96 ppi, ale już wkrótce odejdzie to do przeszłości i pliki PNG, JPEG, BMP i GIF będą wyświetlane w oryginalnej jakości.

PowerPoint da ci więcej kontroli nad prezentacją

Zaktualizowany zostanie również PowerPoint. Pozwoli on na dokonywanie zmian w slajdach w trakcie prezentacji. Nie będzie zatem trzeba zamykać pokazu, by wyedytować dany fragment – zrobimy to „w locie”.

Niedawno wspominaliśmy też o wielu innych nowościach, które trafią do Office’a 365 (lub już trafiły) z okazji przemianowania jego domowej edycji w Microsoft 365 Personal i Family. To między innymi Redaktor (sprawdzający poprawność pisowni, gramatykę oraz stylistykę w Wordzie i Outlooku), Presenter Coach (pomagający w prowadzeniu prezentacji) oraz Money in Excel (optymalizujący zarządzanie domowym budżetem w arkuszu kalkulacyjnym).

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna

