Nowe World of Tanks nadchodzi. HEAT zmienia zasady gry na czołgach

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
26 maja na rynek wchodzi nowa odsłona uniwersum Wargaming. HEAT stawia na krótsze starcia, role agentów i pełną międzyplatformową rozgrywkę. Gra pojawi się równocześnie na PC, konsolach i w chmurze, bez klasycznego podziału na platformy.

World of Tanks: HEAT to samodzielny tytuł, który nie jest prostą kontynuacją ani dodatkiem do znanej marki. To raczej reinterpretacja tego, czym mogą być sieciowe starcia czołgów, jeśli skrócić je, przyspieszyć i mocniej oprzeć na współpracy drużynowej.

Wojciech Spychała miał okazję zagrać przedpremierowo w World of Tanks: HEAT. Akcja przenosi graczy do alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej. Nie chodzi jednak o rekonstrukcję historycznych pól bitew, lecz o bardziej swobodną wizję konfliktu, w której technologia i taktyka rozwijają się w nieco innym kierunku niż w naszej historii.

Szybciej, intensywniej, bardziej zespołowo

Twórcy stawiają na wyraźne przyspieszenie rozgrywki. Mecze mają być krótsze i bardziej dynamiczne niż w klasycznych odsłonach gatunku. Kluczowe znaczenie zyskuje współpraca drużynowa oraz role przypisane konkretnym jednostkom.

Na starcie gracze otrzymają ośmiu tzw. Agentów. Każdy z nich pełni określoną funkcję na polu bitwy – od obrony, przez ofensywę, aż po wsparcie z dystansu. Co ważne, każdy Agent dowodzi dwoma wyspecjalizowanymi pojazdami, co pozwala na szybkie dostosowanie się do sytuacji w trakcie meczu.

W grze znajdzie się 15 pojazdów, które nie są tylko kosmetycznymi wariantami. Każdy z nich ma inne przeznaczenie i sposób działania, a system modułów pozwala modyfikować ich wyposażenie pod konkretny styl gry. To podejście ma sprawić, że gracze nie będą przywiązani do jednej roli. Zamiast tego mają reagować na przebieg starcia i zmieniające się warunki na mapie.

HEAT działa na autorskim silniku Wargaming. W praktyce oznacza to nowocześniejszą oprawę wizualną i bardziej responsywną rozgrywkę, ale też lepszą optymalizację pod różne platformy.

Mapy i tryby – fundament rozgrywki

W dniu premiery dostępnych będzie osiem map. Każda z nich została zaprojektowana w innym stylu i środowisku, co ma wpływać na taktykę oraz tempo rozgrywki.

Do tego dochodzą cztery tryby PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed oraz Conquest. Każdy z nich wymusza inne podejście – od kontroli kluczowych punktów, przez eliminację przeciwników, aż po bardziej klasyczne starcia o dominację na mapie.

Technologia nowej generacji

Gra zadebiutuje równocześnie na PC (Wargaming Game Center i Steam), a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Steam Deck. Będzie też dostępna w usłudze NVIDIA GeForce NOW. Wspólną bazą jest cross-play i cross-progresja, dzięki czemu postęp nie jest zamknięty w jednym ekosystemie.

Start zaplanowano na 26 maja 2026 r. Do tego czasu gracze mogą śledzić materiały i dopisywać grę do listy życzeń na oficjalnej stronie oficjalna strona World of Tanks: HEAT. 

