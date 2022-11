World of Warcraft: Dragonflight otwiera nowy rozdział w historii tego MMORPG. Właśnie dziś miejsce ma premiera dodatku.

Dziś premiera World of Wacraft: Dragonflight

Zgodnie z planem dziś na rynku zadebiutował World of Warcraft: Dragonflight – dziewiąty dodatek do jednego z najważniejszych tytułów w najnowszej historii gier wideo.

Kilka dni temu gra World of Wacraft świętowała swoje osiemnaste urodziny. Jest jednym z fenomenów, bo wciąż przyciąga do ekranów miliony graczy. Już dzisiaj mogą oni rozpocząć odkrywanie tajemnic Smoczych Wysp – nowe kontynentu podzielonego na pięć stref: to Zakazane Rubierze, Wybrzeże Przebudzenia, Równiny Ohn’ahranu, Lazurowy Płaskowyż i Thaldraszus. W tej ostatniej znajduje się Valdrakken, a więc nowa stolica.

Oprócz nowej krainy Dragonflight wprowadza również nową rasę i klasę. To draktyrski przywoływacz władający magicznymi mocami, z których może skorzystać i w boju, i podczas leczenia sojuszników. Możliwość dosiadania smokowców oferuje natomiast nowy, niewątpliwie fascynujący sposób eksploracji świata.

Dragonflight to także maksymalny poziom doświadczenia podniesiony do 70, zupełnie nowy system drzewka talentów, ulepszony system profesji oraz odświeżony interfejs.

Są problemy, ale są też rekordy

Jak zwykle nie obyło się bez problemów technicznych, ale tym razem i tak Blizzard poradził sobie całkiem nieźle. Niektórzy musieli wprawdzie długo czekać na transport na Smocze Wyspy, ale ostatecznie start i tak można uznać za udany.

Mało tego, niektórzy zdołali już nawet wbić nowy maksymalny poziom – rekordzistom wystarczyło kilkadziesiąt minut.

Źródło: Cenega, Blizzard, GameRant, informacja własna