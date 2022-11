Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje dziewiąty dodatek do World of Warcraft – Dragonflight. Poznaj centrum tego świata i przygotuj się na więcej!

Premiera World of Warcraft: Dragonflight jest już tuż za rogiem

Blizzard przedstawił zapowiedź World of Warcraft: Dragonflight jeszcze wiosną. Wtedy wydawało się, że do premiery jest tak daleko, ale dziś dzieli nas od niej już tylko kilkanaście dni. Oficjalny debiut dziewiątego dodatku do tego kultowego MMORPG został zaplanowany na 28 listopada bieżącego roku.

W Dragonflight główną rolę odegrają – któż by się spodziewał! – smoki. To spora, ale nie jedyna nowinka w grze. Pojawi się także nowa rasa i klasa (Drachtyr), interfejs użytkownika zostanie odświeżony, a system talentów i profesji – przebudowany, no i odwiedzimy także nowe miejsca, mianowicie Smocze Wyspy (Dragon Isles). Skoro jesteśmy już przy lokalizacjach, to…

Valdrakken – poznaj centrum świata w Dragonflight

Kolejne dodatki tworzą nowe centra świata. Mieliśmy choćby Shattrath w The Burning Crusade, Dalaran w Wrath of the Lich King czy Oribos w Shadowlands. W rozszerzeniu Dragonflight stolica nosi natomiast nazwę Valdrakken. Ma to być wyjątkowo klimatyczne miejsce i twórcy najwyraźniej wzięli sobie też do serca inne sugestie graczy.

Warto wspomnieć przede wszystkim o powrocie usług Domu Aukcyjnego dla nie-inżynierów. Oznacza to tyle, że będziemy mogli cieszyć się wolnym dostępem do aukcji. Inne kluczowe miejsca także znajdą się blisko centrum. No właśnie – jak odnaleźć się w stolicy? Z pomocą przyszedł niejaki Jojoejoe, który przygotował praktyczną mapę. Spójrz:

Mapa Valdrakken – może ci się przydać



(Jojoejoe na Reddit)

Więcej informacji o World of Warcraft: Dragonflight poznamy już dziś

Już dzisiaj (o godzinie 18.00) rozpocznie się transmisja specjalnego wydarzenia poświęconego dodatkowi Dragonflight. Zobaczymy oficjalny zwiastun filmowy, a także poznamy kolejne szczegóły. Stream dostępny będzie w serwisach YouTube oraz Twitch.

rozwiń

Źródło: GameRant, Activision-Blizzard