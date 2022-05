Wargaming przygotował paczkę nowości dla graczy spędzających czas przy bitwach morskich w World of Warships i World of Warships: Legends. Czego można się spodziewać?

Francuskie krążowniki w World of Warships

W przypadku World of Warships nowości napłynęły wraz z aktualizacją 0.11.4. Na pierwszy plan zdają się wysuwać trzy nowe, francuskie krążowniki. To Cherbourg (poziom VIII), Brest (poziom IX) i Marseille (poziom X) z potężnymi działami i, jak reklamują je twórcy gry, zabójczą skutecznością na bliskim dystansie.

Oczywiście nowości jest więcej. Warte odnotowania wydaje się uzupełnienie włoskich niszczycieli i dodanie Wyścigu zbrojeń do bitew losowych oraz kooperacyjnych. Wraz z nową aktualizacją rusza też 17. sezon bitew klanowych i kolejny etap testowania okrętów podwodnych.

Najważniejsze elementy przywołanej aktualizacji możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo. Zawiera on oczywiście wzmianki na temat francuskich krążowników.

Polski niszczyciel Gryf w World of Warships: Legends

Co nowego na konsolach Xbox i PlayStation? Też całkiem sporo. W przypadku World of Warships: Legends najmocniej akcentowany jest polski niszczyciel Gryf, ale łącznie pojawia się aż 7 nowych, europejskich okrętów.

Do gry trafia bowiem także 6 szwedzkich (po raz pierwszy), które powinny przypaść do gustu przede wszystkim lubiącym szybkostrzelne niszczyciele. Póki co będą oferowane we wczesnym dostępie, ale już w przyszłej aktualizacji trafią do drzewek technologicznych, a więc warto bliżej je poznać.

Aktualizacja wprowadza do World of Warships: Legends także kampanię Back to Belfast pozwalającą na zdobycie krążownika Belfast '43, system aukcyjny, trzy nowe sezony aren wraz z mechaniką wyścigu zbrojeń oraz dwóch nowych dowódców. Są nimi Conrad Helfrich oraz Stig Hansson Ericson, który pokieruje szwedzkimi jednostkami.

Źródło: Wargaming