Wypożyczalnia superokrętów do bitew losowych, powrót asymetrycznych bitew i – przede wszystkim – nowe, panazjatyckie krążowniki. Oto najważniejsze nowości, które trafiają do World of Warships na PC wraz z pierwszą w tym roku aktualizacją: 0.11.0.

Panazjatyckie krążowniki przypływają do World of Warships na PC

Aktualizacja 0.11.0 wprowadza do pecetowej wersji gry World of Warships lekkie krążowniki z linii panazjatyckiej. Ich najważniejszymi atutami są: nieprzeciętna szybkostrzelność oraz niebanalne uzbrojenie w postaci głęboko pływających torped, dzięki którym ich widzialność jest bardzo niska.

Te nowe okręty to: Chungking (V poziomu), Rahmat (VI poziomu), Chumphon (VII poziomu), Harbin (VIII poziomu), Sejong (IX poziomu) i Jinan (X poziomu). Ten trzeci na przykład będzie można odblokować poprzez udział w 28 nowych misjach udostępnianych w czterech partiach.

Poznaj szczegóły – dowiedz się więcej o aktualizacji 0.11.0

Pierwsza w tym roku aktualizacja gry World of Warships to także przepotężne superokręty w bitwach losowych, asymetryczne bitwy (w których udział weźmie od 6 do 8 okrętów poziomów IX i X oraz od 9 do 12 jednostek z poziomów VII i VIII), specjalny kamuflaż na pancernik Fuso i nowy projekt na żelazo na krążownik Incomparable.

Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast upiększony port w grze – z motywami azjatyckiego smoka i księżycowego nowego roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat panazjatyckich krążowników i innych elementów wprowadzanych w aktualizacji 0.11.0, to sprawdź poniższy materiał wideo. W sześć minut odpowiedzialna za ten tytuł ekipa podsumowuje najważniejsze informacje (są dostępne polskie napisy):

Źródło: Wargaming