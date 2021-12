World of Tanks jest już na rynku ponad dekadę - w tym czasie silnik gry był modyfikowany wielokrotnie, ale czy to wystarczyło, by gra również dziś imponowała oprawą graficzną?

Firma Wargaming zadbała o to byśmy pamiętali o WOT na święta zatrudniając do reklamy samego Arnolda Schwarzeneggera. Dziś jednak nie o świątecznych atrakcjach w World Of Tanks, ale przyjrzymy się jakości oprawy graficznej. Czy WOT może obecnie imponować w tej kwestii? Przy okazji, jeśli do tej pory nie mieliście okazji zagrać w World Of Tanks koniecznie zerknijcie do naszego poradnika dla początkujących.

World Of Tanks - oficjalny benchmark

WOT nie ma specjalnie wygórowanych wymagań sprzętowych. Jeśli jednak uruchomimy go w najwyższych możliwych ustawieniach oraz w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160)... sprawdźmy to na przykładzie potężnej karty GeForce RTX 3080 Ti. Do tego celu użyjemy benchmarka World of Tanks enCore RT, który każdy może pobrać z oficjalnej strony WOT.

Czujne oko benchmarkowca natychmiast wychwyci literki "RT" w nazwie benchmarka. I tak - WOT może się pochwalić obsługą ray-tracingu, ale jest ona szczątkowa i nie wymaga ona ani kart GeForce RTX, ani też Radeonów serii 6xxx (czyli kart graficznych wyposażonych w rdzenie do sprzętowej obsługi ray-tracingu). Zresztą - zobaczcie sami, licznik klatek na sekundę znajdziecie w lewym górnym rogu materiału wideo.

Pomimo tego, że WOT nie może się pochwalić imponującą liczbą najnowszych wodotrysków, to trzeba przyznać, że jak na grę na silniku oparty na DX11 prezentuje się naprawdę dobrze. Przyjrzyjmy się rzeczywistym ustawieniom w grze.

World of Tanks - co trzeba wiedzieć o ustawieniach jakości grafiki

Nie twierdzimy tu bynajmniej, że ustawienia jakości grafiki w WOT to jakaś czarna magia, ale warto pamiętać o dwóch sprawach:

Po pierwsze, ustawienia "Maksymalne" w grze... nie są ustawieniami maksymalnymi. Najwyższą jakość grafiki zapewniają ustawienia "Ultra".

Po drugie, czujne oko #pcmasterrace dostrzeże przy ustawieniach literki "SD", oznaczające niższą jakość tekstur. Nie można przełączyć na ustawienia HD wewnątrz gry - należy skorzystać z aplikacji rozruchowej Wargaming (z której możemy zainstalować zarówno WOT, benchmark do gry, czy też World Of Warplanes, lub World Of Warships), gdzie znajdziemy wybór typu klienta. Opcja HD oznacza dodatkową paczkę danych do pobrania, a w przypadku WOT jest to około 10 GB.

Jak prezentuje się gra w ustawieniach ultra (z tektsturami HD)? Zerknijcie na poniższą galerię.

World of Tanks - galeria

World of Tanks - jak jeszcze ulepszyć grafikę?

Można oczywiście czekać na oficjalne aktualizacje silnika gry, ale... zawsze można liczyć na społeczność tworzącą mody. Jeśli chciałbyś coś zmienić lub poprawić w grze warto zajrzeć na oficjalną stronę z modami do World Of Tanks - kreatywność sceny modderskiej jak zwykle może zadziwić.

WOT - co byśmy widzieli w przyszłych aktualizacjach?

Na pewno przydałaby się rezygnacja z DirectX 11 na rzecz nowszej wersji API. Jako, że jest to gra sieciowa, warto również byłoby zaimplementować w niej technologie NVIDIA Reflex, czy Radeon Anti-Lag. Gracze lubią gdy ich sprzęt jest w pełni wykorzystywany, więc sprzętowy ray-tracing byłby bardzo miłą opcją. Na deser - technologie przyśpieszające działanie gier kosztem lekkiego obniżenia jakości obrazu jak FidelityFX Super Resolution, czy NVIDIA DLSS. Halo, Wargaming, da się zrobić?

