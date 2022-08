W World of Tanks w środę pojawi się spora aktualizacja. Co nowego zostanie dodane w grze?

Co nowego w World of Tanks przyniesie aktualizacja 1.18?

Jakiś czas temu World of Tanks, jedna z najlepszych gier MMO, świętowała swoje 12. urodziny, a tymczasem mamy nowe informacje na temat produkcji. Już jutro pojawi się największa w tym roku aktualizacja do World of Tanks na PC. W grze zostanie dodanych kilka nowości.

Wśród nich znajdą się nowe włoskie czołgi, mapa, zmiany w matchmakingu oraz techniczne i wizualne ulepszenia. Jak podkreśla dyrektor wydawniczy World of Tanks na PC, Uriy Kuryavyi:

Jestem dumny ze wspólnego wysiłku ogromnej, międzynarodowej grupy twórców, która pracowała nad tą olbrzymią aktualizacją. Poprawiliśmy osiągi wielu czołgów, ulepszyliśmy dużą ilość map w bitwach losowych oraz dokonaliśmy zmian w matchmakingu lekkich pojazdów i artylerii.

Nowe zmiany wizualne

Aktualizacja przyniesie zmiany wizualne, które bazują na możliwościach komputerów graczy. Poprawiono efekty wizualne zniszczonych gąsienic – będą oddziaływać z każdym obiektem, stanowiąc niezależne modele fizyki. Dzięki temu będą zachowywać się jeszcze bardziej realistycznie. Aktualizacja sprawi, że będą się właściwie odwijać lub opadać, a także zostaną na ziemi podczas poruszania się z wysoką prędkością.

Zmiany w matchmakingu, nowe pojazdy i mapa

W grze dodane zostały również ważne zmiany w matchmakingu. Dotyczą one lekkich i kołowych pojazdów oraz ilości artylerii w drużynie. Po obu stronach pojawi się taka sama ilość czołgów lekkich, a także limit 1 czołgu kołowego na drużynę.

Aktualizacja przyniesie również 6 nowych pojazdów od poziomu V do X. Każdy z nich cechuje się mocnym pancerzem średnim i świetnym kątem nachylenia działa. Dodatkowo, od poziomu VII nowe włoskie maszyny zostały wyposażone w mechanizmy samoładujące.

Wśród pojazdów znajdą się:

Semovente M41,

Semovente M43 Bassoto,

Semovente Controcarro mod. 1956,

Controcarro mod. 67,

Controcarro 1 Mk,

Controcarro 3 Minotauro.

W aktualizacji dodana zostanie również nowa mapa w bitwach losowych – Posterunek. Pojawią się w niej otwarte przestrzenie, zróżnicowana roślinność, forteca oraz ruiny miasta z zasiekami.

Jak wam się podobają zapowiedziane nowości? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wargaming