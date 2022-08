World of Tanks na pecetach jest już z nami 12 lat. Z tej okazji firma Wargaming postanowiła przygotować dla graczy mnóstwo atrakcji.

Niespodzianki dla wirtualnych czołgistów

World of Tanks to bardzo popularna, wręcz kultowa gra MMO, w której gracze wcielają się w czołgistów i biorą udział w pełnych emocji potyczkach. Z okazji 12. urodzin Wargaming zapowiedział emocjonujące wydarzenie.

Aby skorzystać z oferowanych atrakcji, należy wejść do gry od 12.08 do 21.08. Każdy gracz otrzyma w tym czasie specjalny styl 2D dla dowolnego pojazdu oraz do 7 dni konta premium. Pojawią się również misje dzienne i główne, za które otrzymuje się jubileuszowe monety. Można wydać je między innymi na przedmioty i elementy personalizacji. Warto pamiętać, by wydać wszystkie zdobyte monety przed końcem wydarzenia.

Za ukończenie 3 dziennych misji gracze otrzymają szwedzki czołg Lago M38 z wyszkoloną załogą oraz miejscem w garażu.

Będziecie świętować urodziny WoT? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube