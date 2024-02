Motorola stawia na jakość i solidność swoich smartfonów. W związku z tym, od drugiej połowy 2024 roku, wszystkie nowe urządzenia tej marki będą chronione szkłem Corning Gorilla Glass.

Corning Incorporated, globalny lider innowacyjności w dziedzinie materiałoznawstwa, jest twórcą szkła Gorilla Glass. Od ponad 15 lat, szkło to rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy ze smartfonów. Wiele urządzeń Motorola już teraz korzysta z tego typu szkła, a zapowiedź rozszerzenia tej współpracy na całe portfolio produktów firmy podkreśla jej dążenie do dostarczania najwyższej jakości produktów. Współpraca ta jest kontynuacją partnerstwa między firmami Lenovo i Corning, które dotyczyło laptopów i tabletów - wybrane modele urządzeń Lenovo również wykorzystują szkło Gorilla Glass.

Ruben Castano, Head of Customer Experience & Design w Motorola Mobility, podkreśla, że klienci cenią sobie niezawodność i solidność urządzeń, ale równocześnie oczekują, że będą one charakteryzować się eleganckim, nowoczesnym wzornictwem. - Wprowadzając szkło Corning Gorilla Glass we wszystkich seriach produktów Motorola, chcemy zostać liderem jeśli chodzi o zagwarantowanie użytkownikom poczucia spokoju, jakie oferuje ta przełomowa technologia - mówi Castano podczas tegorocznego MWC 2024

Szkło Gorilla Glass, dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości, umożliwia tworzenie smartfonów, które są w stanie przetrwać nawet najbardziej intensywne użytkowanie. Ta technologia produkcji ultraodpornego szkła zdobyła zaufanie czołowych producentów urządzeń na całym świecie. Szkło charakteryzuje się wyjątkową odpornością na uszkodzenia, upuszczenia i zadrapania, a jednocześnie umożliwia płynną reakcję ekranów na dotyk oraz wyświetlanie obrazu o wysokiej jakości.

źródło: informacja prasowa