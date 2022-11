Motorola Razr 2022 to składany telefon z najwyższej półki. Ultra szybki, nowoczesny, wydajny, ładny, dobrze wykonany, bardzo dobrymi aparatami i całkiem dobrą baterią. Zobacz jego recenzję i porównanie do konkurenta.

Motorola Razr 2022 - recenzja

Od momentu zaprezentowania pierwszej Motoroli Razr minęło prawie 20 lat. Dzo dziś pamiętam jak bardzo podobał mi się ten model. Smukły, z piękną klawiaturą, ciekawą stylistyką, dużym jak na tamte lata wyświetlaczem i składaną konstrukcją. Niespełna dwie dekady później trzymam w dłoni jego dalekiego następcę, noszącego nazwę Motorola Razr 2022. I powiem Ci szczerze - mój zachwyt powrócił.

Razr 2022 jest zdecydowanie jednym z najładniejszych, najbardziej nietuzinkowych i jednocześnie najszybszych, najnowocześniejszych i po prostu najlepszych telefonów na rynku. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to szczerze zapraszam do recenzji.

Składane telefony nie są takie same. Kilka słów o wygodzie obsługi

Tak się składa (hehe), że mam pod ręką dwa modele, które są wobec siebie konkurencyjne. Jest to Motorola Razr 2022 i Samsung Galaxy Flip 4. To dobrze, bo mogę je bezpośrednio porównać pod względem wygody używania.

Okazuje się, że Motorola jest łatwiejsza w rozkładaniu jedną ręką, niż Samsung. Zawias działa lżej, z mniejszym oporem, więc Motorolę można otworzyć trochę szybciej. To samo dotyczy składania. Ale…

Samsung nie daje za wygraną, bo jego zawias działa trochę płynniej i sprawia wrażenie solidniejszego. Chodzi o to, że Motorola podczas składania i rozkładania wydaje delikatne odgłosy. Coś w stylu cichego chrupania w okolicy zawiasu, zapewne związanego z odmienną konstrukcją. Natomiast Samsung otwiera się i zamyka całkowicie bezgłośnie i z lekkim oporem. Oba telefony nie mają żadnych luzów. Z tego co zauważyłem nie ma ryzyka, że rozłożą się samoistnie, nawet podczas potrząsania.

Jeśli miałbym udzielić krótkiej odpowiedzi, który smartfon rozkłada się lepiej, to moim zdaniem jest to Motorola.

Patrząc na zawias z przodu widać, że w Samsungu jest on bardziej płaski i lepiej zamaskowany. W Motoroli widoczne są niezbyt ładne szczeliny.

Jednakowy rozmiar wyświetlacza, ale inne proporcje i inny komfort obsługi

Motorola Razr 2022 i Samsung Galaxy Flip 4 mają bardzo podobną wysokość w postaci rozłożonej i złożonej. Mają też wyświetlacze o identycznej przekątnej 6,7 cala. Jednak Samsung jest znacznie węższy. Jak to możliwe?

Mają na to wpływ dwie rzeczy. Po pierwsze ekran Motoroli jest trochę niższy, ale za to odrobinę szerszy. Po drugie Motorola ma grubsze ramki wokół wyświetlacza. Różnica jest na tyle duża, że Razr jest o około 8 mm szerszy od Flipa. Niby niewiele, ale zupełnie szczerze - różnicę czuć podczas trzymania. Ma to bezpośredni wpływ na wygodę obsługi dotykowej, bo w Samsungu sięgniesz kciukiem dalej i łatwiej w bok, niż w Motoroli.

Ponadto ramki w Motoroli są też wyższe, czyli bardziej wyczuwalne pod palcem. To też może mieć negatywny wpływ na komfort, zwłaszcza jeśli sterujesz systemem za pomocą gestów, a nie przycisków na dole. Na przykład gest cofania od ramki bocznej do środka jest o wiele przyjemniejszy w Samsungu, niż w Motoroli. Chociaż po pewnym czasie również do Motki można się przyzwyczaić i nie stanowi to poważnej wady.

W komplecie z telefonem dostajesz przezroczyste etui ochronne. Jest ono dwuczęściowe - jedna część na górną połowę, druga na dolną.

Wyświetlacze są dwa

Zarówno Motorola jak i Samsung mają dwa wyświetlacze - jeden duży, składany (wewnątrz) i drugi mniejszy na zewnątrz. Jeśli chodzi o panel główny, to aż tak dużych różnic nie widać. Jakość wyświetlanego obrazu w obu tych smartfonach jest bardzo dobra. Zarówno Motorola, jak i Samsung mają panele OLED, z nasyconymi, atrakcyjnymi kolorami, bardzo wysokim kontrastem i idealną czernią, którą docenimy szczególnie wieczorem.

W obu przypadkach jasność maksymalna jest wysoka i w pełni wystarcza, nawet w słoneczny dzień. Samsung ma tę zaletę, że jego ekran można przyciemnić jeszcze bardziej, co może być niekiedy przydatne w nocy (choć moim zdaniem minimalna jasność w Samsungu jest już tak niska, że na granicy użyteczności).

Motorola obsługuje odświeżanie ekranu 144 Hz, a Samsung 120 Hz. Trzeba jednak zaznaczyć, że realnie oba smartfony w trybie adaptacyjnym automatycznie przełączają się między 60, a 120 Hz. Maksymalna wartość 144 Hz w Motoroli dostępna jest tylko we wspieranych grach.

Ostatecznie jednak oba smartfony oceniam równie dobrze pod względem jakości obrazu. Sytuacja wygląda tak, jak można oczekiwać od telefonu najwyższej klasy.

Czy powierzchnia wyświetlacza jest wytrzymała?

Tutaj widać dwa różne podejścia do tematu. Motorola Razr 2022 ma cały wyświetlacz przykryty elastycznym tworzywem sztucznym. Jest ono bardzo wytrzymałe na upadki i ma warstwę folii zabezpieczającej przez lekkimi rysami. Jednak w niektórych warunkach widać, że powierzchnia delikatnie ugina się pod naciskiem.

Samsung Galaxy Flip 4 ma całą górną i dolną część wyświetlacza zabezpieczoną klasycznym, szkłem Gorilla Glass Victus+, a jedynie mały pasek między nimi (miejsce zgięcia) jest elastyczny. Całość podobnie jak w Motoroli pokryta jest wymienialną folią ochronną. Takie szkło jest twardsze i subiektywnie trochę przyjemniejsze w obsłudze dotykowej, ale z pewnością mniej odporne na zarysowania.

Czy zgięcie jest widoczne?

Miejsce w którym wyświetlacz zgina się w Motoroli jest wysokie i płytkie, a w Samsungu niskie i głębsze. Realnie w Samsungu jest ono bardziej widoczne. W obu smartfonach nie przeszkadza, ale w Samsungu częściej powoduje niepożądane refleksy. Dlatego punkt dla Motoroli.

Drugi wyświetlacz jest lepszy w Motoroli

Porównując wyświetlacze zewnętrzne widać zdecydowaną przewagę smartfonu Motorola Razr 2022, nad Galaxy Flip 4. Nowy Razr ma dodatkowy ekran 2,7 cala i 573 x 800 px, natomiast Galaxy ma 1,9 cala i 260 x 512 px. Oba są dotykowe i wykonane w technologii OLED (idealna czerń i świetne kolory).

Różnica jest duża. Na zewnętrznym wyświetlaczu Motoroli mieści się więcej informacji, obsługa dotykowa jest wygodniejsza, a podgląd obrazu z aparatu jest większy i znacznie wyraźniejszy.

Drugi wyświetlacz to moim zdaniem jedna z największych zalet modelu Razr 2022 w stosunku do konkurenta spod znaku Samsunga.

Wygląd zegara można zmieniać (z tłem lub bez), można otworzyć tutaj również wybrane aplikacje (nawet oglądać filmy na YouTube!), wyświetlacz pogodę, kontakty, włączyć aparaty (podstawowy i ultraszerokokątny), nagrać wideo oraz przejrzeć wykonane zdjęcia.

Szklany tył obudowy

Cały tył Motoroli jest szklany (podobnie jak w Samsungu). Górna część, przykrywająca dodatkowy ekran jest błyszcząca, a dolna część matowa. Moim zdaniem płaski tył Samsunga wygląda lepiej niż lekko zaokrąglony design Motoroli, ale Razr 2022 bardzo dużo zyskuje większym i ładniejszym wyświetlaczem zewnętrznym.

Bardzo szybkie odblokowanie

Krawędzie boczne obudowy są aluminiowe w obu telefonach. W przycisku zasilania i blokady ekranu wbudowano czytnik linii papilarnych. Zarówno w Motoroli, jak i Samsungu działa on bardzo szybko, odblokowując smartfon już przy pierwszym dotknięciu niemal za każdym razem.

Dwa głośniki stereo

Grają dość głośno i mają dobrą jakość. Słychać nawet odrobinę niższych tonów. Głośniki są podobnej klasy, jak te w Samsungu Galaxy Flip 4, choć subiektywnie uważam, że mają odrobinę głębsze brzmienie. Te z Samsunga za to oferują odrobinę czystsze tony wysokie. Różnice są jednak niewielkie.

Czas pracy na baterii

Motorola Razr 2022 działa do 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Ma więc lepszy czas pracy na baterii od Galaxy Flip 4, który typowo działał jeden pełny dzień. Jako to możliwe, skoro Razr 2022 ma akumulator 3500 mAh, a Galaxy Flip 4 3700 mAh? Odpowiedzią jest optymalizacja. Motorola korzysta z nieznacznie zmodyfikowanego systemu, któremu bliżej jest do czystego Androida, a oprócz tego słynie z bardzo dobrej optymalizacji działania. Z mojego doświadczenia wynika, że telefony Motorola z mniejszą baterią potrafią trzymać tyle samo lub dłużej, od konkurentów z trochę większym akumulatorem. Ten model też taki jest. Słowem: jak na takie ogniwo czas pracy uznaję za dobry.

Czas ładowania akumulatora

15 minut - 43%

42 minuty - 75%

56 minut - 90%

65 minut - 100%

Czas ładowania nie jest bardzo szybki, ale można go uznać za akceptowalny. Warto jednak docenić zaletę w postaci ładowarki znajdującej się w komplecie. Ma ona tylko 30 W, ale przynajmniej jest, a w Samsungu nie ma nawet takiej.

Zaletą Samsunga jest jednak to, że ma bezprzewodowe ładowanie akumulatora, a Motorola nie ma.

Wydajność i szybkość działania

To potężna zaleta telefonu Motorola Razr 2022. Działa on wręcz wzorowo w każdej sytuacji. System, aplikacje (w tym nawigacja i edytory wideo), najnowsze gry, multimedia - wszystko to działa bardzo szybko. Zdecydowanie czuć, że we wnętrzu pracuje najlepszy procesor mobilny, jaki można znaleźć w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 8+ Gen 1. Oprócz tego telefon ma bardzo szybką pamięć masową UFS 3.1, 8 GB RAM i wspomnianą już bardzo dobrą optymalizację. Połączenie wszystkich tych cech gwarantuje sprawne działanie i przyjemną, komfortową obsługę. Nie zauważyłem też, żeby smartfon nadmiernie się nagrzewał. Po dłuższym obciążeniu robi się cieplejszy, ale wszystko w granicach normy.

System i przydatne funkcje

Motorola Razr 2022 na start dostała system Android 12. W przyszłości można liczyć na aktualizację do Androida 13 i być może nawet kolejnych pełnych wersji. Wygląd systemu jest bardzo przejrzysty, obsługa bardzo łatwa, a ciekawych i przydatnych funkcji nie brakuje.

Ready For - Dzięki tej funkcji możesz całkiem realnie przekształcić smartfon Motorola Edge 2022 w komputer do pracy. Podłączasz go do monitora przez przejściówkę z USB-C na HDMI i rozpoczynasz pracę na okienkach, tak jak w Windowsie. Możesz też wyświetlać na monitorze filmy, a jeśli podłączysz do telefonu mysz i klawiaturę Bluetooth, to w zasadzie masz komputer do pracy biurowej i rozrywki. Można na nim nawet grać. Jest też opcja przekształcenia telefonu w kamerę internetową. Świetna funkcja i jeden z największych atutów Motoroli.

Ekran szybkiego podglądu - Tę opcję znajdziesz bezpośrednio w ustawieniach systemu. Tutaj skonfigurować możesz to, co wyświetla się na ekranie zewnętrznym. Styl zegara, które panele mają się wyświetlać, rozmiar fontu, uprawnienia aplikacji.

RAM boost - Możliwość rozszerzenia dostępnej pamięci operacyjnej (RAM) z 8 do 10 GB. Te dwa dodatkowe gigabajty są zabierane z pamięci masowej, która jest szybka, ale nie tak szybka jak pamięć RAM. Innymi słowy funkcja RAM boost przydaje się tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy rzeczywiście otwieramy w telefonie dziesiątki zakładek w przeglądarce internetowej oraz wiele aplikacji. Tę opcję znajdziemy w menu Ustawienia - System - Wydajność - RAM boost.

Tryb jednej ręki - Dostępny w menu Ustawienia - System - Gesty. Klasyczne zmniejszanie interfejsu, aby móc łatwiej sięgnąć do szczytu ekranu kciukiem.

Dotknięcie przycisku zasilania - Pozwala wyświetlić mały pasek ze skrótami do przydatnych funkcji. Możesz np. od razu stworzyć nową wiadomość e-mail, wykonać screenshot jednym palcem, otworzyć nawigację GPS, YouTube lub przesłać obraz na TV za pomocą funkcji Ready For.

Ciemny motyw i podświetlenie nocne - Znane funkcje, ale warto o nich wspomnieć, bo przydają się nie tylko do oszczędzania energii (ciemny motyw w AMOLEDzie pobiera mniej prądu). Podświetlenie nocne zmniejsza też zmęczenie oczu podczas obsługi smartfonu wieczorem.

Aparat. Porównanie zdjęć z Motorola Razr 2022 i Samsung Galaxy Flip 4

Zarówno Razr 2022, jak i Galaxy Flip 4 mają po dwa aparaty z tyłu - jeden podstawowy (szerokokątny) i jeden ultraszerokokątny. W obydwu smartfonach sensor główny wyposażony jest w optyczną stabilizację obrazu. Motorola zastosowała jednak sensory odpowiednio 50 i 13 Mpx, a Samsung 12 i 12 Mpx.

Który smartfon wygrywa pod względem realnej jakości zdjęć? Otwórz poniższe zdjęcia w pełnej wielkości i porównaj je.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego

Moim zdaniem Samsung oferuje lepsze, bardziej nasycone i cieplejsze kolory. Uważam, że pomniejszone zdjęcia z Samsunga wyglądają odrobinę lepiej. Wystarczy jednak obejrzeć te same zdjęcia w pełnym rozmiarze, by przekonać się, że Motorola ma trochę lepszą jakość obiektywu. Widać, że na bokach kadru obiektyw Samsunga powoduje lekkie rozmycie, a Motorola nie ma z tym wyraźnego problemu.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego

Pod względem ostrości i szczegółowości sytuacja wygląda różnie. W niektórych przypadkach aparat główny Motoroli daje trochę lepsze rezultaty, a w innej sytuacji wygrywa Samsung. Razr 2022 stosuje mocniejsze wyostrzanie, co nie każdemu się spodoba. W Samsungu obraz jest bardziej naturalny i gładki. Owszem, czasami trochę mniej ostry, ale ogólnie wygląda trochę atrakcyjniej. Przynajmniej moim zdaniem.

Zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć w dużym rozmiarze i sprawdzenia na własne oczy. Napisz w komentarzu który telefon Twoim zdaniem wygrywa.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego

W przypadku zdjęć z aparatów ultraszerokokątnych widać lekką przewagę Samsunga. Ponownie kolory są bardziej żywe, nasycone i bardziej zbliżone do tych widocznych gołym okiem. Obiektywy mają trochę gorszą jakość, niż w aparatach głównych, ale widać, że Samsung robi trochę ostrzejsze fotografie i ma odrobinę szerszy kąt widzenia.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, głównego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego

A jak wygląda porównanie zdjęć nocnych?



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny

W trybie nocnym ponownie kolory lepiej wypadają w Samsungu (są cieplejsze i bardziej nasycone, choć może trochę ciemniejsze). Jednak ostrość i szczegółowość raczej jest na korzyść Motoroli. Różnice w jakości nie są jednak duże i tak naprawdę ocena zależy od indywidualnych preferencji. Oba telefony spisują się dobrze zarówno w nocy, jak i w dzień.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny



Samsung Galaxy Flip 4 - zdjęcie z aparatu tylnego, tryb nocny

Motorolę Razr 2022 trzeba pochwalić za dobre zdjęcia przednie. Zarówno w trybie standardowym, jak i portretowym (z rozmytym tłem) ostrość i szczegółowość stoją na wysokim poziomie.



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu przedniego



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu przedniego, tryb portretowy

Motorola ma też funkcję macro (zdjęcia z bardzo małej odległości), uzyskiwaną za pomocą aparatu ultraszerokokątnego. Jego jakość jest



Motorola Razr 2022 - zdjęcie z aparatu macro

Jeśli chodzi o wideo, to Motorola Razr 2022 oferuje maksymalną rozdzielczość 8K30 kl/s w aparacie tylnym, ale nie daje ona wielkiej przewagi nad rozdzielczością 4K 60 kl/s, więc na co dzień lepiej jest używać tej drugiej. Z przodu jednak Moto nagrywa zaledwie w Full HD. Natomiast Samsung ma 4K z przodu i z tyłu, ale nie ma trybu 8K.

Motorola Razr 2022 - film z kamery tylnej:

Dla porównania: Samsung Galaxy Flip 4 - film z kamery tylnej:

Motorola Razr 2022 - film z kamery przedniej:

Czy warto kupić telefon Motorola Razr 2022? Opinia

Motorola Razr 2022 to nowość na rynku i jednocześnie smartfon z najwyższej półki. Prezentuje wysoką jakość w zasadzie pod każdym względem. Działa bardzo szybko, ma potężną wydajność i robi z niej świetny użytek, choćby w takich funkcjach, jak Ready For (np. praca w trybie biurkowym, tak jak w Windowsie). Robi świetne zdjęcia w dzień i w nocy, nagrywa bardzo dobre filmy, ma nowoczesną łączność, przepiękny, składany wyświetlacz AMOLED i duży zewnętrzny ekran, większy niż w Samsungu. Jest też dobrze wykonana i wygląda atrakcyjnie.

Największą realną wadą Motoroli Razr 2022 jest cena na start - niespełna 6000 zł. Z kolei Samsunga Galaxy Flip 4 przy odrobinie szukania można kupić za mniej niż 4000 zł. To bardzo poważna różnica. Oba telefony są bardzo dobre i pod większością względów stoją na równi. Motorola ma znacznie większy i bardziej praktyczny wyświetlacz zewnętrzny, ale moim zdaniem to nie usprawiedliwia tak kolosalnej różnicy w cenie.

Ujmę to tak: jeśli faktycznie chcesz wydać około 6000 zł na telefon z Androidem i chcesz mieć ładny, nietuzinkowy, bardzo szybki i funkcjonalny sprzęt, to kupując Motorolę nie rozczarujesz się. To Ekstremalnie ciekawy i fajny smartfon. Natomiast jeśli chcesz mieć telefon składany, ale wolisz zaoszczędzić, to niewiele tracisz kupując Samsunga Galaxy Flip 4.

Opinia o Motorola Razr 2022 Plusy bardzo dobry, składany wyświetlacz AMOLED,

duży, funkcjonalny wyświetlacz zewnętrzny AMOLED,

bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność w każdej sytuacji,

dobra jakość zdjęć w dzień i w nocy,

nagrywanie filmów 8K30 lub 4K60,

dobry czas pracy na baterii,

dobre głośniki stereo,

szybki czytnik linii papilarnych,

konstrukcja łatwa do otwierania jedną ręką,

nowoczesna łączność bezprzewodowa,

dobra jakość wykonania i atrakcyjna stylistyka, Minusy wysoka cena,

brak złącza mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych





