Samsung, a konkretnie C-Lab, realizujący najciekawsze projekty jego pracowników, zaprezentował SunnyFive. To „LED-owe okno”, mogące pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego nawet wtedy, gdy całymi dniami siedzi się w piwnicy. Coś, co do pewnego stopnia może zastąpić zwykłe okno.

Jak działa to „LED-owe okno”. Zacznijmy od tego, że jest to tak naprawdę zaawansowana lampa, emitująca pełne spektrum naturalnego światła, którego kąt rzutu zmienia się w zależności od pory dnia. Dzięki temu SunnyFive – czy też: Sunnyside, jak było wcześniej nazywane – potrafi realistycznie odtwarzać wschód, świt, zmierzch i zachód słońca. To zaś ma pozytywnie wpłynąć na psychikę osób długo przebywających w pomieszczeniach bez okien lub z ich małą liczbą.

Zobacz „LED-owe okno” Samsung – SunnyFive:

Istotne jest to, że nie będzie to po prostu lampa biurkowa czy podłogowa, lecz coś, co jak najbardziej ma przypominać prawdziwe okno. To coś, co może mieć w tym wszystkim kluczowe znaczenie. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że Samsung nie jest pierwszym producentem eksperymentującym z taką formą – w lutym mogliście u nas przeczytać o podobnym projekcie, realizowanym przez Mitsubishi Electric.

Sztuczne światło słoneczne dla naszego zdrowia

Co ciekawe, z oficjalnych zapowiedzi wynika, że „LED-owe okno” pozwoli nam zadbać nie tylko o psychikę, ale też zdrowie fizyczne. Mianowicie: ma pomagać w syntetyzacji witaminy D. Niestety nie znamy na razie żadnych szczegółów – także tych dotyczących ewentualnej dostępności i ceny. Bez wątpienia jednak jest to jeden z tych projektów, którym warto się przyglądać. To może być świetne rozwiązanie dla osób mieszkających w słabo doświetlonych mieszkankach.

