Facebook wypłaci 52 miliony dolarów. Pieniądze trafią do moderatorów, którzy do tej pory nie mieli zapewnionego odpowiedniego wsparcia. Teraz ma się to zmienić.

Nie bez powodu nazwaliśmy swego czasu pracę moderatorów najgorszą robotą w branży. Ci ludzie muszą oglądać przerażające i obrzydliwe treści po to, żeby nas od nich uchronić. To oni zatrzymują przed dalszym udostępnianiem bestialskie nagrania, dziecięcą pornografię, materiały terrorystyczne i wpisy pełne nienawiści, które nigdy nie powinny były powstać. Jak relacjonował jeden z pracowników Facebooka:

Wchodzisz do biura o 9 rano, włączasz komputer i oglądasz, jak ktoś obcina komuś innemu głowę. Codziennie, co minutę widzisz właśnie to.

Jednak takie materiały powstają i dlatego otwarte serwisy, takie jak Facebook, nie mogą sobie pozwolić na to, by zrezygnować z usług moderatorów. Należą im się za to odpowiednie warunki, których – jak twierdzą – nie mieli. Dlatego w 2018 roku filtrująca treści dla społecznościowego giganta Selena Scola pozwalała go, żądając finansowej rekompensaty, szczególnie że dopadł ją PTSD, czyli zespół stresu pourazowego – to zaburzenie, z którym borykają się żołnierze wracający z wojny czy ofiary molestowania.

Mają depresję, popadają w nałogi. Otrzymają rekompensatę – Facebook wypłaci 52 miliony dolarów

Szybko wyszło na jaw, że nie ona jedna ma problemy psychiczne spowodowane przez wykonywaną pracę. Okazało się też, że moderatorzy są bardzo słabo opłacani przez Facebooka. Dlatego do Scoli dołączyły kolejne osoby, z którymi teraz gigant doszedł do porozumienia. W ramach ugody Facebook zapłaci 52 miliony dolarów – każdy z ponad 11 tysięcy obecnych i byłych moderatorów z Kalifornii, Arizony, Teksasu i Florydy otrzyma nie mniej niż tysiąc dolarów zadośćuczynienia. Ci, u których zdiagnozowano PTSD, dostaną nawet 50 tysięcy.

Oprócz przekazania pieniędzy Facebook zobowiązał się również do innych działań, mających poprawić warunki pracy moderatorów. Niezależnie od tego, czy będą zatrudnieni bezpośrednio u amerykańskiego giganta czy też w którejś z firm zewnętrznych, otrzymają właściwą pomoc psychologiczną. Będą też obowiązkowe sesje doradztwa grupowego, a materiały oglądane przez moderatorów domyślnie będą czarno-białe. W oświadczeniu Facebooka możemy przeczytać:

Jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy swoją ciężką pracę czynią z Facebooka bezpieczne miejsce. Zobowiązujemy się do zapewnienia im dodatkowego wsparcia w ramach tego porozumienia, jak i w przyszłości.

Jeśli potrzebujecie pomocy albo znacie kogoś, kto może jej potrzebować, pamiętajcie o całodobowej i bezpłatnej Linii wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – numer to 800 70 2222.

