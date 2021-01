Wkrótce premiera smartfona Poco F2

Wypuszczony do sprzedaży w połowie 2018 roku, Pocophone F1 okazał się sporym hitem. Pierwszy przedstawiciel nowej serii smartfonów Xiaomi wiązał się z kilkoma kompromisami, ale w ogólnym rozrachunku był propozycją o świetnej relacji ceny do możliwości. I chociaż przywołana seria zaczęła się rozrastać, a nie tak dawno przemianowano ją nawet na oddzielną markę, bezpośredni następca nigdy nie ujrzał światła dziennego.

Trudno bowiem uznać za takowego Poco X2, świetnego, ale dużo droższego Poco F2 Pro czy nieco za skromnego w tym kontekście Poco X3 NFC. Być może sytuacja zmieni się teraz, ponieważ oficjalnie potwierdzono zbliżającą się premierę Poco F2. I właśnie on został błyskawicznie nominowany na tego, który będzie spadkobiercą sukcesu Pocophone F1.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!



Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.



While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you pic.twitter.com/K0432jSj8B