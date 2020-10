CERT Polska ostrzega internautów przed próbą wyłudzenia danych logowania do Facebooka.

Tematy wywołujące wiele emocji są idealnym wabikiem dla oszustów. Nie inaczej jest w przypadku aktualnie odbywającego się strajku kobiet, podczas którego mnóstwo osób ogląda relacje z protestów w Internecie. Kiedy emocje biorą górę, nasza ostrożność niestety schodzi na drugi plan. A to wykorzystują cyberprzestępcy, podstawiając strony mogące wyłudzić nasze dane. W tym przypadku - dane logowania do Facebooka.

Uwaga na fałszywe strony

CERT Polska ostrzega przed stronami podszywającymi się pod serwisy informacyjne, na których znajdują się sensacyjne wiadomości na temat trwającego strajku. Tytuły najczęściej mówią o brutalności policji wobec protestujących kobiet i zachęcają do obejrzenia nagrania wideo. Jednak nagrania nie zobaczymy, ponieważ przed jego odtworzeniem wyskakuje okienko logowania do serwisu poprzez Facebooka. Jeżeli wpiszemy swoje dane to przekażemy je oszustom, a w efekcie możemy stracić dostęp do konta na Facebooku.

Uwaga! Ostrzegamy przed nową falą kampanii wyłudzających dane logowania do Facebooka. Ofiary zwabiane są za pomocą sensacyjnej wiadomości o trwających protestach, mówiącej o pobiciu demonstranta. Aby obejrzeć rzekome nagranie z zajścia wymagane jest zalogowanie do #Facebook pic.twitter.com/L6ZdKcw4Iy — CERT Polska (@CERT_Polska) October 27, 2020

Takie kampanie grające na emocjach internautów były prowadzone już wielokrotnie. W atakach chętnie wykorzytywano też motyw dzieci: ich zaginięcia, porwania czy potrącenia. Schemat działań pozostaje praktycznie ten sam, szokujący tytuł to podstawa.

Clickbait i kradzież hasła

Wchodząc na stronę podszywającą się pod serwis informacyjny, często możemy spotkać się z wyskakującym okienkiem z prośbą o zalogowanie do Facebooka. Czasem pojawia się ono tuż po wejściu na stronę, czasem dopiero po kliknięciu konkretnego wpisu lub przed odtworzeniem nagrania. W takich przypadkach trzeba zachować ostrożność i nie podawać swoich danych na nieznanych witrynach.

Chcąc oglądać nagrania i relacje z protestów, bezpieczniej korzystać ze znanych serwisów informacyjnych lub śledzić wydarzenia na bieżąco bezpośrednio na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

Źródło: CERT Polska

