Ruszyła nowa kampania, która ma pomóc seniorom lepiej poznać Internet i nauczyć ich jak bezpiecznie z niego korzystać.

Ministerstwo Cyfryzacji razem z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Warszawskim Instytutem Bankowości przygotowali nową kampanię. Ma na celu edukowanie seniorów na temat bezpieczeństwa w sieci, a także promowanie postawy wspierania ich przez dzieci i wnuków.

Seniorze – spotkajmy się w sieci!

Kampania pod hasłem „Seniorze – spotkajmy się w sieci!” rusza dzisiaj i będzie składała się z pięciu krótkich filmów instruktażowych. Pierwszy z nich można obejrzeć poniżej.

Dodatkowo, wraz z każdym filmem zostanie opublikowana broszura informacyjna, napisana prostym i przystępnym językiem. Pierwsza jest już dostępna na stronie kampanii. Kolejne materiały będą pojawiać się co tydzień, w każdy wtorek, aż do 24 listopada.

Tematy poruszane w filmach i broszurach dotyczą bezpiecznego korzystania z rozrywki i komunikacji w sieci, załatwiania spraw online (w tym urzędowych), zabezpieczania swoich danych oraz unikania metod stosowanych przez oszustów, na które trzeba szczególnie uważać.

Scenki przedstawione w filmach wprowadzą seniora do tych zagadnień, a opisane szczegółowo broszury pomogą je lepiej zrozumieć. W ten sposób materiały będą łatwiej przyswajalne i nawet początkujący internauta będzie mieć większą szansę rozpoznania i poradzenia sobie z konkretnym zagrożeniem w sieci.

„Od dłuższego czasu prowadzimy działania zachęcające seniorów do korzystania z Internetu. Nowa kampania świetnie się w nie wpisuje. Co więcej, jest potrzebna szczególnie teraz. W czasie, kiedy dla zdrowia i bezpieczeństwa, zachęcamy seniorów do pozostania w domu. Internet to okno na świat. Ważne, by umiejętnie i bezpiecznie z niego korzystać. Dlatego będziemy tłumaczyć, jak to robić.” – powiedział Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Współpraca międzypokoleniowa

Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości powiedział, że: „Dziś w obliczu otaczającej nas cyfrowej rzeczywistości, jest niezwykle ważne, aby przestrzeń wirtualna była dla seniorów miejscem jak najbardziej przyjaznym i bezpiecznym.”

Realizatorzy przedsięwzięcia podkreślają, jak ważna jest rola rodzin osób starszych w poznawaniu przez nich wirtualnego świata. Celem kampanii jest współpraca międzypokoleniowa i dotarcie również do młodszych użytkowników sieci. Dzięki temu, seniorzy będą mogli czerpać wiedzę na temat Internetu od swoich dzieci i wnuków.

„Jesteśmy przekonani, że międzypokoleniowa wymiana doświadczeń i wiedzy zwiększy poziom bezpieczeństwa naszych seniorów w cyberprzestrzeni. Pozwoli także pielęgnować relacje, na które mamy coraz mniej czasu” – dodaje Michał Polak.

Seniorzy w Internecie

Seniorzy to wyjątkowa grupa społeczna, o którą warto zadbać również w cyfrowym świecie. Niektórzy z nich mogą obawiać się nowych technologii i nie korzystać z nich, nawet czując ciekawość. Dlatego pokażmy naszym rodzicom i dziadkom, że Internet to nic strasznego i nauczmy jak bezpiecznie zrobić zakupy, korzystać z komunikatorów czy obejrzeć ulubiony serial.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Warto zobaczyć również: