Odwiedzając różne serwisy internetowe chcemy jak najszybciej otrzymać istotne informacje. Opublikowane badania wskazują, na których stronach spędzimy najmniej czasu czekając na ich pełne załadowanie.

Kiedyś długie oczekiwanie na załadowanie się strony nie było problemem i każdy był do tego przyzwyczajony. Jak bardzo się to zmieniło widać doskonale w różnych przeprowadzanych badaniach. Przykładowo, jeśli sklep internetowy ładuje się dłużej niż 5 sekund, to zaczyna nas to niecierpliwić i szukamy alternatywy. Ciekawie w tej kwestii prezentują się wyniki badań z czerwca, przeprowadzone przez spółkę Hostersi. Jednak jak wiadomo nie tylko z e-sklepów korzystamy w Internecie - poznaliśmy najnowsze wyniki ładowania się najpopularniejszych serwisów internetowych.

W jaki sposób przeprowadzono badania?

W pierwszym etapie wytypowano 19 najczęściej odwiedzanych polskich serwisów w Internecie, opierając się o wyniki badań realizowanych przez Mediapanel Gemius. Wśród nich znalazły się między innymi takie witryny jak google.pl, facebook.com, booking.com, gazeta.pl i medonet.pl. Drugim etapem były badania trwające 7 dni, w których dokonywano pomiarów szybkości ładowania danych stron. W ostatnim etapie zweryfikowano wyniki i podsumowano badanie. Testy przeprowadzono w 3 lokalizacjach – Warszawie, Rybniku oraz Frankfurcie.

Celem było zbadanie całkowitego czasu załadowania się strony, ze wszystkimi dodatkowymi elementami.

Gdybyśmy zdecydowali się na zbieranie tylko metryk związanych z pierwszym załadowaniem strony, a więc bez tych wszystkich dodatkowych elementów, nie zmierzylibyśmy czasu, którego przeglądarka użytkownika potrzebuje, żeby w pełni załadować kompletną stronę internetową. Dlatego takie podejście do badania daje obraz wiarygodnych czasów ładowania badanych serwisów.

Który serwis jest najszybszy?

Patrząc na wyniki badania serwisów, aż 8 z nich ładuje się poniżej 3 sekund. Na pierwszym miejscu znajduje się google.pl – 0,6 sekundy, dalej facebook.com z wynikiem 1,1 sekundy. Serwisy fakt.pl i gov.pl ładują się w ciągu 1,9 sekundy. Największy skok w porównaniu do 2020 roku wykonała strona naszemiasto.pl, która ładowała się w 5,9 sekundy, a teraz może się pochwalić wynikiem 2,5 sekundy.

Porównując wyniki pozostałych serwisów w stosunku do poprzedniego roku, nie widać już takich wielkich różnic – wynoszą one między 0,1 a 1,5 sekundy, co doskonale widać na poniższej infografice:

Czy szybkie załadowanie się serwisu jest ważne?

To już 11 edycja badań prowadzonych przez spółkę Hostersi i jak sami zauważyli, są serwisy, które niezależnie od tego, jaki mają wynik ładowania i tak są nadal popularne, bo co roku pojawiają się w rankingach najczęściej odwiedzanych portali. Do nich należą facebook.com, gazeta.pl, onet.pl, wp.pl, interia.pl oraz wikipedia.org.

A jak istotna dla was jest prędkość ładowania się ulubionych serwisów?

Źródło: Hostersi