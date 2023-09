Polska zdobyła Marsa. Szwajcaria deptała po piętach. Wyniki ERC 2023

Zawody European Rover Challenge 2023 przeszły do historii. Po raz kolejny polska drużyna udowodniła, że potrafimy budować i zarządzać tak skomplikowanym projektem jak łazik marsjański. Nawet jeśli nie jest to łazik faktycznie eksplorujący prawdziwego Marsa, a tego w przenośni.

Przewodniczący koła naukowego AGH Space Systems, Kuba Kopeć, zdradził nam w rozmowie w trakcie zawodów ERC 2023, że - projekt jest rozwijany iteracyjnie, cała platforma łazika ma już 6 lat, a z roku na rok zastanawiamy się co w nim ulepszyć, co dodać by działał lepiej. Ostateczne wyniki finału tegorocznego turnieju łazików marsjańskich w Kielcach są potwierdzeniem tych słów. Na podium trafiają podobne drużyny co w poprzednich latach, a nawet jeśli nie na podium to te ekipy zajmują miejsca w ścisłej czołówce. Widać, że to co zrobiono we wcześniejszych latach procentuje w przyszłości. Pojazd Kalman z AGH widać na zdjęciu wejściowym.



W sobotę zawody na Marsyardzie trwały do późna.

ERC 2023 - wyniki formuły stacjonarnej zawodów

Dziś przyszłość naziemnej eksploracji Marsa w stacjonarnych zawodach European Rover Challenge jest taka, że najlepiej radzą sobie drużyny z Polski i Szwajcarii. Wyniki stacjonarnego ERC 2023 są następujące:

1 miejsce - AGH Space Systems (Polska, Kraków)

2 miejsce - FHNW Rover Team (Szwajcaria)

3 miejsce - EPFL Xplore (Szwajcaria)

Tuż za podium uplasowała się drużyna SKA Robotics (politechnika Warszawska) z łazikiem Sirius II. Dla krakowskiej drużyny to powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu, a dla EPFL Xplore spadek na najniższy poziom pudła, czyli powtórzenie i tak świetnego wyniku z 2021 roku. Dwa lata temu tryumfowała drużyna z Politechniki Świętokrzyskiej Impuls Team, a na drugim miejscu meldował się turecki ITU Rover Team, który z kolei w 2022 roku wskoczył na drugie miejsce podium. AGH Space Systems w 2021 roku miało trochę pecha, bo zakończyło zawody na 4 miejscu.



Drużyna, która wygrała stacjonarne ERC 2023. Trzymany przez nich transparent to informacja o kandydowaniu Poznania na miejsce Światowego Kongresu Astronautycznego w 2026 roku.



Zdobywcy drugiego miejsca w ERC 2023 i ich łazik.



I trzecia drużyna stacjonarnego ERC 2023.

Gdy cofnąć się jeszcze bardziej w czasie w rok 2020, gdy pandemia zmusiła organizatorów zawodów do wprowadzenia formuły zdalnej, AGH Systems było na piątym miejscu. Jak widać zdalna formułą nie leżała idealnie naszym drużynom, bo jeszcze w 2019 IMPULS i AGH Space Systems były na pierwszym i drugim miejscu zawodów.

Drużyna AGH Space Systems na przestrzeni ostatnich lat dopracowywała swoją konstrukcję i po ocieraniu się o najwyższy stopień podium lub podium w ogóle od dwóch lat jest najlepsza w ERC. Zaskoczeniem może być nieobecność drużyny IMPULS, ale tym razem nie pech tylko po prostu słaby występ zadecydował, że nie zakwalifikowała się ona nawet do ścisłego finału.

ERC 2023 - wyniki formuły zdalnej

Formuła zdalna wprowadzona w 2020 roku jest od tamtego momentu powtarzana jako oddzielna forma rywalizacji w ERC. Drużyny wykonują te same zadania co w zawodach stacjonarnych, jednakże łazik jest zawsze ten sam (udostępniany przez ERC), a sterowanie nim jest nie tylko zdalne (bo tak dzieje się nawet w formule stacjonarnej, gdy zawodnicy nie mogą bezpośrednio naocznie podglądać Marsyardu, a tylko za pomocą własnych instrumentów), ale nie wymagało obecności drużyn w Kielcach.

W tej formule zawodów, wyniki były następujące:

1 miejsce - Makercie (Holandia)

2 miejsce - DJS Antariksh (Indie)

3 miejsce - RED Team (Włochy)

Warto zwrócić uwagę na zdobywców drugiego miejsca. Drużyny z Indii od dawna biorą udział w zawodach ERC, kiedyś miały spore kłopoty z ukończeniem konkurencji, ale formuła zdalna pasuje im znakomicie. Zdobywcy drugiego miejsca byli pierwsi zdalnie w 2022 i 2021 roku, ale tym razem musieli uznać wyższość zespołu z Holandii.

Wyróżnienia w poszczególnych konkurencjach i cenny certyfikat

Ponieważ o ostatecznym wyniku w ERC decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach, jury przyznało także wyróżnienia, by uhonorować najlepszych w danej dziedzinie eksploracji kieleckiego Marsyardu.

I tak najlepiej z nawigacją, czyli autonomiczną przejażdżką po torze poradził sobie zespół AGH Space Systems w formule stacjonarnej i RED Team w formule zdalnej. Najlepiej w obsłudze „marsjańskiej” aparatury, czyli konkurencji Maintenance, radził sobie zespół EPFL Xplore stacjonarnie i CRISS Robotics z Indii zdalnie. Kolejna, naukowa część, czyli konkurencje Science oraz Collection&Probing, to domena drużyn Beyond Robotics z Grecji i FHNW Rover Team.



Konkurencja Maintenance i najlepszy w nim zespół ze Szwajcarii. Zawodnicy, którzy podglądają łazika na żywo nie kontaktują się z częścią zespołu, który wykonuje właśnie dane zadanie.

Istotną częścią każdego projektu jest też jego prezentacja, bo tak zdobywa się fundusze w praktyce. Tutaj stacjonarnie najlepiej wypadł brytyjski zespół Imperial Planetary Robotics Lab, a zdalnie Makercie.

Zawody ERC 2023 są pierwszymi zawodami w serii, które zyskały rangę zawodów certyfikujących uczestników. Tak zwany certyfikat „ERC Space & Robotics Industry Standard Practice Programme” to coś czym uczestnicy ERC mogą w przyszłości pochwalić się składając podanie o pracę i co będzie potraktowane z należytą uwagą.

Źródło: ERC, inf. własna