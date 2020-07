Dwa tygodnie, dziesiątki użytkowników i niezliczone ilości podkręcanego sprzętu. Pierwszy etap zawodów #wincyjhercuf już za nami, więc pora podsumować dotychczasowe zmagania i przedstawić finalistów.

#wincyjhercuf to zawody, których jeszcze nie było – wyzwaliśmy użytkowników portalu na pojedynek podkręcania. Na początku musieliśmy jednak wyłonić najlepszych reprezentantów, którzy będą się mogli z nami zmierzyć. Partnerami akcji są firmy Intel, Kingston i HyperX.

Podsumowanie I etapu zawodów #wincyjhercuf

I etap polegał na maksymalnym podkręceniu procesora Intel (maksymalny procentowy przyrost taktowania względem wartości bazowej). Dopuściliśmy wszystkie modele producenta, więc nie trzeba było dysponować sprzętem z górnej półki.

Wśród zgłoszeń dominowały modele Pentium Dual Core pod gniazdo LGA 775, które mają swoje lata, ale cechują się bardzo dobrym potencjałem na podkręcanie. Pojawiło się jednak sporo wyników z nowszymi jednostkami – Core 1., 2., 3., 5., 6. i 7. generacji. Mało tego! Niektórzy podkręcali serwerowe układy Xeon, a nawet… modele z zablokowanym mnożnikiem, teoretycznie niepozwalające na podkręcanie. Walczyliście do samego końca, a przy tym wykazaliście się nieprzeciętną pomysłowością!

Wyniki I etapu zawodów #wincyjhercuf

Wśród przesłanych wyników, które przedstawiały najwyższy przyrost taktowania, a przy tym spełniały regulamin konkursu, wyłoniliśmy cztery następujące zgłoszenia:

I miejsce - Szymon Wojcik (phobosq)

Szymon zdecydował się na podkręcanie procesora Intel Pentium Dual Core E2140, a więc najsłabszego przedstawiciela serii, który cechuje się najniższym zegarem bazowym – z domyślnych 1600 MHz „wycisnął” aż 3639,97 MHz (przyrost o 127,50% - walidacja wyniku). W podkręcaniu pomogła płyta główna ASUS Rampage Extreme, solidne chłodzenie powietrzem i... banany :-).

II miejsce - Piotr Prątnicki (yotr.one)

Piotr wybrał ten sam model, ale uzyskał nieco niższy przyrost taktowania – procesor udało się przyspieszyć do 3525,42 MHz (przyrost 120,34% - walidacja wyniku). Warto zauważyć, że wynik został ustanowiony na chłodzeniu powietrzem i płycie ze średniej półki - to model ASUS P5Q-EM z chipsetem Intel G45.

III miejsce - Grzegorz Iwan (_ivanov_)

Grzegorz wykorzystał możliwość poprawiania wyników i w czasie trwania konkursu podsyłał coraz lepsze rezultaty – ostatecznie stanęło na modelu Intel Pentium Dual Core E2160, którego udało się przyspieszyć z 1800 MHz do 3930,34 MHz (przyrost 118,35% - walidacja wyniku). Nie obyło się bez solidnego chłodzenia powietrzem i dobrej płyty głównej z chipsetem P45 – w roli głównej Gigabyte EP45-UD3R.

IV miejsce - Michał Wróblewski (asgaloth)

Intel Pentium Dual Core E2160 pojawił się także w platformie Michała, ale uzyskał on minimalnie gorszy wynik – procesor pracował z taktowaniem 3906,18 MHz (co oznacza przyrost o 117,01% - walidacja wyniku). Tym razem wykorzystano jednak chłodzenie wodne AiO. Ciekawostką jest też płyta główna – to model ASUS P5K z chipsetem P35, który swego czasu był ceniony przez entuzjastów z mniej zasobnym portfelem.

To jednak nie koniec! Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić nagrodami pocieszenia jeszcze trzy dodatkowe zgłoszenia - to prace, które nie zakwalifikowały się do II etapu, ale odznaczały się na tle innych wyników. Które dokładnie? Na razie potrzymamy Was w niepewności. :)

Pojedynek użytkownicy vs redaktorzy benchmark.pl

phobosq, yotr.one, _ivanov_ i asgaloth przechodzą do II etapu, gdzie będą się z nami mierzyć przy podkręcaniu procesora Intel Core i7-10700K – do wygrania są świetne nagrody, więc rywalizacja na pewno będzie bardzo zacięta. Szczegóły dotyczące zasad II etapu oraz dodatkowych nagród ujawnimy w przyszłym tygodniu na specjalnym streamie. Stay tuned!

Źródło: inf. własna

