Podkręcanie najnowszych procesorów Intel, rywalizacja użytkowników i redaktorów benchmark.pl, a do tego nagrody o łącznej puli 23 tys. złotych - to zawody w overclockingu, których jeszcze nie było!

Wiemy, że wśród naszych czytelników jest wielu pasjonatów overclockingu. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić na co Was stać - wspólnie z firmami Intel, Kingston i HyperX, zorganizowaliśmy zawody, gdzie będziecie mogli zmierzyć się z reprezentacją redakcji w podkręcaniu najnowszych procesorów Intel.

Tym samym kontynuujemy tradycję Intela z zeszłego roku, gdy nasza reprezentacja zajęła II miejsce w Mistrzostwach Dziennikarzy w Overclockingu.

#wincyjhercuf – zawody podkręcania benchmark.pl

Na początek musicie jednak nam udowodnić, że jesteście wystarczająco dobrzy, by z nami konkurować – w tym celu przygotowaliśmy eliminacje, w których mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy benchmark.pl.

Zasady są bardzo proste - pokażcie jak mocno potraficie podkręcić procesor. Do zawodów dopuszczamy wszystkie modele od firmy Intel, więc wcale nie trzeba dysponować sprzętem z górnej półki. Wykażcie się sprytem i wybierzcie tę jednostkę, która osiągnie najwyższy przyrost taktowania (mierzony od wartości bazowej).

Pamiętajcie, że liczy się taktowanie uzyskane na wszystkich rdzeniach, a do podkręcania można wykorzystać tylko chłodzenie powietrzne lub wodne (ekstremalne systemy chłodzenia np. suchym lodem, freonem lub ciekłym azotem są zabronione).

W zgłoszeniu konkursowym prześlijcie linki do:

zrzut ekranu z tapetą konkursową, gdzie potwierdzicie uzyskany wynik w aplikacji CPU-Z (otwarte zakładki: CPU, Mainboard, Memory)

zdjęcie wykorzystanej platformy podpisaną nickiem z benchmark.pl (można napisać np. na kartce)

link do walidacji wyniku z CPU-Z Validator

Zrzut ekranu i zdjęcie możecie zamieścić na hostingu zdjęć np. w serwisie Imgur.



Pobierz tapetę do zawodów podkręcania benchmark.pl

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2020 roku do godziny 23:59, a wyniki eliminacji przedstawimy do 15 lipca 2020 roku. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Zawody podkręcania użytkownicy vs redaktorzy benchmark.pl

Do właściwych zmagań przejdzie czterech użytkowników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach. W przypadku nadesłania dwóch takich samych wyników, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń (wyżej kwalifikujemy osobę, która pierwsza nadesłała zgłoszenie).

Żeby nasze szanse były wyrównane, redaktorzy i użytkownicy otrzymają tę samą platformę testową:

procesor: Intel Core i7-10700K

chłodzenie: Noctua NH-D15

płyta główna: ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM: HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna: PNY GeForce GT 710

dysk SSD: Kingston KC2500 500 GB

zasilacz: be quiet! Pure Power 11 600W CM

Na czym będą polegać właściwe zmagania? Póki co to tajemnica. Zadanie konkursowe ujawnimy dopiero w drugim etapie - zorganizujemy stream, na którym zaprezentujemy nasze wyniki i wyzwiemy Was do pojedynku. Zobaczymy czy zdołacie nas pokonać w overclockingu najnowszych procesorów Intel!

Wypasione nagrody dla najlepszych overclockerów benchmark.pl

Dla najlepszych overclockerów benchmark.pl przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody - to wypasione komputery z procesorami Intel Core 10. generacji i płytami głównymi Intel Z490. Łaczna pula nagród to ponad 23 000 złotych!

Zwycięzca zawodów otrzyma sprzęt za ponad 8500 złotych – zostawimy całą platformę do podkręcania, a do tego dołożymy wypasioną kartę graficzną GeForce RTX 2070 SUPER:

procesor: Intel Core i7-10700K

chłodzenie: Noctua NH-D15

płyta główna: ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM: HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna: PNY GeForce GT 710

karta graficzna: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC

dysk SSD: Kingston KC2500 500 GB

zasilacz: be quiet! Pure Power 11 600W CM

Za drugie miejsce przewidzieliśmy podobny zestaw, ale z trochę słabszą kartą GeForce RTX 2060 SUPER (łączna wartość to około 8000 złotych):

procesor: Intel Core i7-10700K

chłodzenie: Noctua NH-D15

płyta główna: ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM: HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna: PNY GeForce GT 710

karta graficzna: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO OC

dysk SSD: Kingston KC2500 500 GB

zasilacz: be quiet! Pure Power 11 600W CM

Ostatnie miejsce na podium otrzyma platformę do podkręcania o wartości prawie 6000 złotych:

procesor: Intel Core i7-10700K

chłodzenie: Noctua NH-D15

płyta główna: ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM: HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna: PNY GeForce GT 710

dysk SSD: Kingston KC2500 500 GB

zasilacz: be quiet! Pure Power 11 600W CM

Finalista z najgorszym wynikiem też nie wyjdzie z pustymi rękami – przygotowaliśmy dla niego nagrodę pocieszenia w postaci chłodzenia wodnego ASUS ROG Ryuo 240.

To jak, przyjmujecie nasze wyzwanie? :)

