Do wygrania sprzęt za 23 tys. zł - trwają zawody podkręcania #wincyjhercuf

Lubicie podkręcać komputery? Jeżeli tak, możecie wziąć udział w zawodach #wincyjhercuf – pierwsi uczestnicy już wysłali swoje zgłoszenia, ale nadal są spore szanse na wygranie wypasionego sprzętu. Łączna pula nagród wynosi ponad 23 tys. złotych!

Zawody podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym sprawdzimy Wasze umiejętności podkręcania, ale nie wymagamy posiadania topowego, drogiego sprzętu – zadanie polega na uzyskaniu jak najwyższego przyrostu taktowania w dowolnym procesorze Intel (mierzonego od wartości bazowej).

Do drugiego etapu przejdzie czterech użytkowników z najlepszymi wynikami – to właśnie oni staną do pojedynku z redaktorami benchmark.pl. Co ważne, wszyscy będą mieli do dyspozycji takie same platformy, oparte o najnowsze procesory Intel Core 10. generacji. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w tym newsie.

Partnerami zawodów są firmy Intel, Kingstron i HyperX.

Co można wygrać? Przygotowaliśmy super nagrody!

Dobry konkurs nie może się obyć bez dobrych nagród. Podobnie jest i w tym przypadku – łączna pula nagród wynosi ponad 23 tys. złotych, więc jest o co walczyć!

I miejsce:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

II miejsce:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO OC

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

III miejsce:

procesor Intel Core i7-10700K

chłodzenie Noctua NH-D15

płyta główna ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna PNY GeForce GT 710

dysk SSD Kingston KC2500 500 GB

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM

IV miejsce:

chłodzenie ASUS ROG Ryuo 240

Core i7-10700K to jeden z najwydajniejszych procesorów Intel Core 10. generacji pod LGA 1200 – jednostka oferuje 8 rdzeni/16 wątków o taktowaniu dochodzącym do 5 GHz. Gdyby tego było mało, układ można jeszcze podkręcić.

Noctua NH-D15 zalicza się do najlepszych coolerów CPU. Konstrukcja wykorzystuje dwa potężne radiatory, kilka ciepłowodów i dwa duże wentylatory – taka konfiguracja bez problemu poradzi sobie ze schłodzeniem 8-rdzeniowego Core i7. Nie bez znaczenia jest też świetna jakość wykonania.

Płyta główna ASUS Prime Z490-A sprawdzi się jako podstawa nowoczesnego i wydajnego komputera do gier. Oprócz nowoczesnego designu, producent zadbał o dobrą funkcjonalność – na pokładzie znajdziemy trzy sloty PCIe x16, dwa gniazdka M.2, a do tego także porty USB 3.1. Chipset Intel Z490 pozwala na podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem (m.in. Core i7-10700K).

Pamięci HyperX Predator wyróżniają się nie tylko efektownym designem, ale też rewelacyjną wydajnością – mówimy bowiem o zestawie o pojemności 16 GB (2x 8 GB) i taktowaniu 4266 MHz.

Platforma do podkręcania zostanie wyposażona w podstawową kartę graficzną – to model PNY GeForce GT 710, który sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach, a przy tym cechuje się niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Do platformy z I miejsca dokładamy jeszcze wypasioną kartę graficzną ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC – to konstrukcja, która bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami (również z ray tracingiem). Wersja ASUS ROG Strix wyróżnia się świetnym chłodzeniem, które łączy efektywność i dobrą kulturę pracy.

Zdobywca II miejsca otrzyma kartę ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER EVO OC. Mówimy więc o trochę słabszym modelu, który jednak w zupełności wystarczy do grania w rozdzielczości 1080p i 1440p. Rzecz jasna nadal mamy do czynienia ze świetnym projektem zespołu Republic of Gamers.

Kingston KC2500 500 GB posłuży jako dysk systemowy – to nowoczesny i wydajny nośnik SSD M.2 PCIe, który powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej recenzji pojemniejszego modelu Kingston KC2500 1 TB.

Zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM już gościł w naszej redakcji. Jednostka wyróżnia się wysoką sprawnością energetyczną, dobrą jakością wykonania i częściowo modularnym okablowaniem. Wersja o mocy 600 W bez problemu poradzi sobie z wydajnymi komputerami do grania.

Zdobywca IV miejsca otrzyma nagrodę pocieszenia – wypasione chłodzenie wodne ASUS ROG Ryuo 240 z efektownym podświetleniem LED. Ryuo 240 poradzi sobie nawet z mocno podkręconymi procesorami, więc to dobra propozycja, by dalej rozwijać swoje umiejętności podkręcania procesora.

Jak wysłać dobre zgłoszenie do zawodów #wincyjhercuf?

Pierwsi użytkownicy już wysłali swoje zgłoszenia, nadal macie spore szanse na dostanie się do II etapu - wcale nie trzeba mieć wysokiego wyniku OC. Jak wysłać dobre zgłoszenie do zawodów?



Przede wszystkim musi ono być zgodne z regulaminem. Do zawodów dopuszczamy wszystkie procesory Intel chłodzone coolerem powietrznym lub chłodzeniem wodnym, a w zgłoszeniu należy przesłać:

zrzut ekranu z tapetą konkursową, gdzie potwierdzicie uzyskany wynik w aplikacji CPU-Z (otwarte zakładki: CPU, Mainboard, Memory)

zdjęcie wykorzystanej platformy podpisaną nickiem z benchmark.pl

link do walidacji wyniku z CPU-Z Validator

Pamiętajcie, że zwiększone taktowanie ma dotyczyć wszystkich rdzeni, a walidacja CPU-Z i zdjęcie platformy muszą być podpisana nickiem z portalu (w przypadku zdjęcia platformy najlepiej obok położyć kartkę z nickiem). Regulamin wymaga też uzupełnionego profilu na portalu (imię, nazwisko i adres e-mail). Wysłane zgłoszenie oczywiście można poprawić.

To jak, podejmujecie nasze wyzwanie? Na Wasze zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2020 roku do godziny 23:59.

