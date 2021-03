W ostatnim czasie gracze nie mogą narzekać na brak różnego rodzaju promocji. Tym razem ofertę specjalną przygotowano na GOG. W ramach Spring Sale przeceniono ponad 3000 pozycji z oferty sklepu. Są to zarówno nowe, jak i starsze, niekiedy kultowe tytuły.

Rabaty sięgają maksymalnie aż 92%. Jest z czego wybierać, na szczęście nie trzeba się śpieszyć. Spring Sale potrwa bowiem aż do 5 kwietnia, chociaż pojawiają się też oferty limitowane, obowiązujących znacznie krócej.

The seasons are changing and our Spring Sale is starting to bloom



With it come 3,000+ colorful game deals, Flash Deals and amazing releases such as Mad Max (–75%)!



Check out all the offers up to –92% https://t.co/iFYXgmaN9e pic.twitter.com/chnvqbX333