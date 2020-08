Firma be quiet! wraca na rynek zasilaczy i od razu prezentuje sprzęt z górnej póki. Producent wprowadził do oferty zapowiadane modele Dark Power Pro 12, które mają być wzorem wydajności i stabilności.

Jakiś czas temu zapowiadaliśmy zasilacze be quiet! Dark Power Pro 12, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem entuzjastów. Producent długo zwlekał z premierą jednostek, ale w końcu się doczekaliśmy – na rynku debiutują dwa najmocniejsze modele z nowej serii.

be quiet! Dark Power Pro 12 – zasilacze dla najbardziej wymagających klientów

W ofercie be quiet! początkowo pojawiły się modele Dark Power Pro 12 o mocy 1500 W (szczytowo 1600 W i 1200 W (szczytowo 1300 W) – to topowe jednostki, które sprawdzą się w najwydajniejszych komputerach do grania i stacjach roboczych. Wiemy jednak, że w planach producenta są też słabsze warianty o mocy 1000 W, 850 W i 750 W.

Jednostki wyróżniają się całkowicie modularnym okablowaniem. Co ważne, długość wiązek i liczba wtyczek jest dostosowana do najbardziej złożonych konfiguracji – nie będzie problemów, by podłączyć topowe płyty główne, kilka kart graficznych i kilkanaście dysków.

Nowe Dark Powery wykorzystują sześć linii 12 V (łączna obciążalność jest równa maksymalnej mocy zasilaczy). Entuzjaści mogą jednak skorzystać z zewnętrznego przełącznika Overclocking Key, który pozwala połączyć wszystkie linie w jedną mocną szynę.

Producent stawia na jakość – modele Dark Power Pro 12 mają być wzorem wydajności i stabilności

Głównym atutem nowych zasilaczy jest bardzo dobra jakość wykonania. Modele Dark Power Pro 12 korzystają z japońskich kondensatorów o wytrzymałości termicznej do 105 stopni Celsjusza i bazują na konstrukcji całego mostu (full bridge) z układem rezonansowym LLC, synchronicznym prostownikiem (SR) i konwersją DC-DC. Możemy więc liczyć na bardzo wysoką sprawność energetyczną – do 94,9% (certyfikat 80 PLUS Titanium), a także ulepszoną regulację napięć i niższe tętnienia.

Gdyby tego było mało, inżynierowie zwiększyli moc wyjściową kondensatorów na linii 12 V, co powinno minimalizować dźwięki sprzężenia zwrotnego kart graficznych. Producent chwali się również zastosowaniem najlepszych zabezpieczeń, chroniących przed przepięciami i spadkami napięcia, zwarciami, przegrzaniem, przeciążeniami i skokami napięcia po stronie wejściowej.

Nie bez znaczenia jest też udoskonalony system chłodzenia. Modele Dark Power Pro 12 wykorzystują bezramkowy wentylator Silent Wings 135 z łożyskiem FDB, który zainstalowano w specjalnie ukształtowany lejku – takie rozwiązanie nie tylko zwiększa przepływ powietrza, ale jednocześnie zmniejsza niepożądane turbulencje.

be quiet! Dark Power Pro 12 – to nie są tanie rzeczy

Zasilacze be quiet! Dark Power Pro 12 to bezkompromisowe konstrukcje, które powinny zainteresować najbardziej wymagających i najbardziej majętnych klientów. Producent potwierdza jakość zasilaczy długą, 10-letnią gwarancją.

Dwie mocniejsze wersje trafią do sprzedaży na początku września – sugerowane ceny to odpowiednio 1899 zł (1500 W) i 1699 zł (1200 W). Premiera modeli 1000 W, 850 W i 750 W planowana jest na połowę lutego przyszłego roku.

Źródło: be quiet!

