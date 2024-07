Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to ważny sprawdzian dla sportowców, którym będą kibicować wszyscy kibice. Zapytaliśmy ChatGPT, ile medali mają szansę zdobyć Polacy.

Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu odbędą się od 26 lipca do 11 sierpnia, gromadząc najlepszych sportowców z całego świata. To wyjątkowe wydarzenie będzie się wyróżniać nie tylko nowoczesnymi obiektami i ekologicznymi rozwiązaniami, ale także innowacyjną ceremonią otwarcia na Sekwanie, co podkreśli unikalność tej edycji.

Dla sportowców, którzy przez ostatnie cztery lata intensywnie przygotowywali się do rywalizacji, igrzyska stanowią kulminację ich wysiłków i poświęceń. Kibice będą mogli śledzić zmagania na żywo zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i przez platformy internetowe, takie jak WP Pilot, co umożliwi im pełne uczestnictwo w emocjach tego globalnego święta sportu.

Ile medali zdobędą Polacy na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu?

Nasz kraj reprezentuje ponad 200 sportowców, którzy będą walczyć o medale w 32 dyscyplinach m.in. w lekkoatletyce, pływaniu, boksie, kajakarstwie, wioślarstwie, żeglarstwie, szermierce, tenisie stołowym, zapasach i kolarstwie.

Na ile medali możemy liczyć? Zapytaliśmy o to ChatGPT. Wykorzystaliśmy najnowszą wersję ChatGPT 4o, która miała dostęp do aktualnych statystyk. Do zapytania użyliśmy następującego prompta:

Wskaż najbardziej prawdopodobne dyscypliny, w których polscy sportowcy mają szansę na medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu, uwzględniając dotychczasowe wyniki sportowców. Wskaż dyscyplinę, sportowca i prawdopodobny medal. Napisz ile medali zdobędzie reprezentacja Polski uwzględniając powyższe przewidywania oraz średnią ilość zdobywanych przez Polskę medali na igrzyskach olimpijskich.

ChatGPT odpowiedział w następujący sposób: Uwzględniając dotychczasowe wyniki sportowców, najbardziej prawdopodobne dyscypliny, w których polscy sportowcy mają szansę na medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu, to: Lekkoatletyka Dyscyplina: Rzut młotem

Sportowiec: Paweł Fajdek

Prawdopodobny medal: Złoty medal Lekkoatletyka Dyscyplina: Rzut młotem

Sportowiec: Wojciech Nowicki

Prawdopodobny medal: Srebrny medal Lekkoatletyka Dyscyplina: Skok o tyczce

Sportowiec: Piotr Lisek

Prawdopodobny medal: Brązowy medal Kolarstwo torowe Dyscyplina: Sprint drużynowy kobiet

Sportowcy: Urszula Łoś, Marlena Karwacka

Prawdopodobny medal: Brązowy medal Żeglarstwo Dyscyplina: Klasa 470

Sportowiec: Agnieszka Skrzypulec

Prawdopodobny medal: Srebrny medal Średnia liczba medali zdobywanych przez Polskę na letnich igrzyskach olimpijskich w ostatnich latach wynosi około 10 medali. Biorąc pod uwagę powyższe przewidywania oraz średnią ilość zdobywanych medali, można oczekiwać, że reprezentacja Polski zdobędzie około 10 medali na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu.

Oczywiście trudno przewidzieć, w których dyscyplinach mamy szansę na medal. Zapytaliśmy ChatGPT dlaczego tak się dzieje:

Dlaczego trudno przewidzieć najbardziej prawdopodobne dyscypliny, w których polscy sportowcy mają szansę na medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu?

Odpowiedź ChatGPT Trudno przewidzieć najbardziej prawdopodobne dyscypliny, w których polscy sportowcy mają szansę na medal na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu z kilku powodów. Po pierwsze, wyniki sportowców mogą być nieprzewidywalne ze względu na zmieniające się formy, kontuzje oraz nieoczekiwane zdarzenia losowe. Po drugie, konkurencja jest bardzo silna i dynamiczna, a inne kraje również inwestują w rozwój swoich sportowców, co może wpłynąć na wyniki. Dodatkowo, warunki panujące w Paryżu, takie jak pogoda czy specyfika obiektów sportowych, mogą mieć wpływ na wydajność sportowców. Wreszcie, w niektórych dyscyplinach sportowych nawet najmniejsze różnice mogą decydować o wygranej, co sprawia, że przewidywania są trudne i obarczone dużym marginesem błędu.

Warto zwrócić uwagę, że ChatGPT już na starcie podał błędne przewidywania, bo Agnieszka Skrzypulec nie bierze udziału w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich (brała udział w Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio, gdzie rzeczywiście zdobyła srebrny medal).

Czy pozostałe przewidywania się sprawdzą? Przekonamy się w trakcie trwania Igrzysk.