Elon Musk zapowiada sprzedaż humonaidalnych robotów. Kupisz jednego?

Elon Musk ogłosił, że Tesla rozpocznie sprzedaż humanoidalnego robota Optimus w 2026 roku. Przewiduje ogromne zapotrzebowanie na roboty, choć osiągnięcie tego celu może napotkać na liczne wyzwania.

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, ogłosił, że firma planuje rozpocząć sprzedaż humanoidalnego robota Optimus w 2026 roku. Według raportu, Optimus już teraz wykonuje autonomicznie niektóre zadania w zakładach Tesli, takie jak obsługa akumulatorów. Musk przewiduje, że w przyszłym roku Tesla będzie produkować niewielką ilość robotów na własne potrzeby, a do 2026 roku rozpoczną się masowe dostawy dla innych firm.

Wielkie plany i wyzwania

Podczas wtorkowej rozmowy o zarobkach Musk oszacował, że globalne zapotrzebowanie na humanoidalne roboty może przekroczyć 20 miliardów sztuk. Mimo to, ostrzega przed nadmiernym optymizmem, przypominając, że wiele może się wydarzyć do tego czasu. Pierwotnie planowano rozpoczęcie produkcji już w 2023 roku, ale projekt napotykał na różne przeszkody.

Chris Walti, były szef projektu Optimus, wspominał: „Mój zespół został wybrany do prowadzenia prac nad humanoidem. To stało się priorytetem firmy”. Od czasu premiery Optimusa w 2021 roku rynek robotyki uległ znacznym zmianom, co dodatkowo motywowało konkurencję do przyspieszenia swoich projektów.

Wzrost zainteresowania robotyką

Pandemia przyspieszyła rozwój robotyki, a braki kadrowe zwiększyły inwestycje w automatyzację. Wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją również wpłynął na rozwój robotów ogólnego przeznaczenia. Mimo imponujących demonstracji, wciąż istnieje wiele wyzwań przed osiągnięciem pełnej funkcjonalności robotów humanoidalnych. Branża pracuje nad mechatronicznymi systemami, które mogą działać na dużą skalę, a humanoidalna forma robotów wydaje się najbardziej obiecująca.

Konkurencja na rynku

Optimus nie jest jedynym projektem tego typu na rynku. Inne firmy, takie jak Boston Dynamics (np, tańczący robopies), Agility Robotics, Apptronik, czy Sanctuary AI, również pracują nad swoimi wersjami humanoidalnych robotów, które już są testowane w różnych zastosowaniach przemysłowych i domowych.

Humanoidalny robot Optimus ma zatem potencjał, by stać się ważnym elementem przyszłego rynku robotyki, wspierając zarówno przemysł, jak i codzienne życie ludzi.

źródło: Tech Crunch