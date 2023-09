Serwis społecznościowy X przechodzi ogromne zmiany, które mają na celu zwiększenie jego konkurencyjności. Elon Musk zapowiedział właśnie wprowadzenie nowych opcji.

X, wcześniej znany jako Twitter, jest obecnie w trakcie przemian, które są konsekwencją przejęcia go przez Elona Muska. Zaczęło się od zmiany nazwy i logo właśnie na "X". Jednak to nie koniec zmian, jakie czekają platformę.

Elon Musk, który jest teraz na czele serwisu, zapowiedział już jakiś czas temu, że X ma stać się aplikacją "do wszystkiego". Wygląda na to, że ta wizja powoli staje się rzeczywistością - w najbliższym czasie serwis ma otrzymać nowe funkcje, które pozwolą mu konkurować z innymi platformami społecznościowymi.

X z nowymi funkcjami

Elon Musk, w jednym ze swoich postów, zapowiedział wprowadzenie do X opcji połączeń głosowych i wideorozmów.

rozwiń

Komunikator ma oferować funkcję szyfrowanie połączeń. Opcja będzie mogła być włączana i wyłączana w dowolnym momencie. Musk zaznacza jednak, że szyfrowanie wiąże się z opóźnieniami w komunikacji i opcja ta dla większości użytkowników nie powinna być tak istotna jak jakość połączenia.

rozwiń

Zgodnie z tym, co zapowiedział Musk, nowa funkcja będzie dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, a także na komputerach stacjonarnych Mac i PC. Użytkownicy nie będą musieli podawać swojego numeru telefonu, a zamiast tradycyjnej książki kontaktowej, rolę tej będzie pełnił sam X. Nie podano dokładnego terminu wprowadzenia nowości.

Musk chce przyciągnąć użytkowników do X

Funkcje, które zapowiada Elon Musk, nie są rewolucyjne. Opcje połączeń głosowych i wideorozmów są już dostępne na innych platformach i komunikatorach, takich jak Messenger, Instagram czy WhatsApp.

Chodzi o coś innego. Decyzja o wprowadzeniu podobnych funkcji do X pokazuje, że Musk chce zapewnić swoim użytkownikom podobne możliwości, jakie są dostępne na innych platformach. Wszystko, by zachęcić ich do korzystania z jego produktu. Ciekawe, czy uda się przekonać użytkowników. Póki co zdania na temat nowości są podzielone.

Źródło: X @ Elon Musk