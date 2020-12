Wedle ujawnionych kilka tygodni temu planów, do Xbox Game Pass na PC miały dołączyć gry z katalogu EA Play. Czekacie? Jeszcze trochę cierpliwości.

EA Play w Xbox Game Pass na PC

Trudno narzekać i umniejszać atrakcyjności usłudze Xbox Game Pass. Wedle informacji podawanych jeszcze we wrześniu, do Xbox Game Pass na PC przed końcem roku miały dołączyć gry z katalogu EA Play. W pewnym momencie zaczęto mówić nawet o konkretniej dacie, ale ostatecznie doszło do niezbyt miłej niespodzianki i cały temat zaliczył obsuwę.

Microsoft wydał krótki komunikat, za pośrednictwem którego poinformował o zmianie planów. Premiera EA Play w abonamencie Xbox Game Pass na PC została przesunięta na 2021 rok. Niestety, na ten moment taka wzmianka musi wszystkim wystarczyć, bo dokładniejszego terminu nie podano.

AKTUALIZACJA: By zapewnić możliwie najlepsze doznania płynące z usługi Xbox Game Pass dla PC, premiera EA Play w tym abonamencie została przesunięta na 2021 rok. Podamy dokładniejszą datę, gdy tylko będzie to możliwe.

Bardzo Was przepraszamy za to opóźnienie. — Xbox Polska (@XboxPL) December 15, 2020

Na konsolach sytuacja wygląda lepiej

Mówimy tutaj o naprawdę łakomym kąsku, bo dzięki tej fuzji gracze opłacający omawiany abonament otrzymają bez dodatkowych kosztów dodatkowo dostęp do ponad 80 gier spod skrzydeł Electronic Arts. A wśród nich znajdują się gry chociażby z serii Need for Speed, Battlefield, Mass Effect czy Star Wars, łącznie z najnowszym Star Wars Jedi: Fallen Order.

Już teraz można bawić się przy nich na konsolach Xbox. Ich użytkownicy opłacający abonament w wariancie Xbox Game Pass Ultimate uzyskali dostęp do gier z katalogu EA Play już 10 listopada.

Źródło: @XboxPL

Warto zobaczyć również: