Nie byliście do końca przekonani o atrakcyjności Xbox Game Pass? Microsoft podjął kroki mające na celu przyciągnięcie niezdecydowanych i niewykluczone, że producentowi się to uda.

Xbox Game Pass z grami z EA Play

Wczorajszy dzień zdominowały informacje o dacie premiery oraz cenach konsol Xbox Series X i Xbox Series S. To jednak nie jedyne ciekawe zapowiedzi, o jakie pokusił się Microsoft. Jednocześnie potwierdzono zacieśnienie współpracy z EA, w efekcie czego atrakcyjność Xbox Game Pass pójdzie mocno w górę. Już wkrótce osoby płacące abonament Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Game Pass na PC otrzymają bez dodatkowych kosztów dostęp do usługi EA Play.

„Zapewnienie EA Play członkom Xbox Game Pass przyczynia się do realizacji naszej wizji łączenia graczy z tytułami, które kochają gdziekolwiek chcą grać. Po 5 latach świadczenia usług subskrypcji dla społeczności Xbox, jesteśmy podekscytowani, że możemy ułatwić im wspólne korzystanie z obu członkostw.” - Mike Blank, EA Strategic Growth

Chcecie więcej dobrych wiadomości? Oto one:

EA Play i Xbox Game Pass Ultimate łączą siły! Dzięki temu już od tegorocznych świąt usługa od @eapolska będzie dostępna kompletnie za darmo dla wszystkich abonentów #XboxGamePass Ultimate i Xbox Game Pass dla PC.

Będzie się działo pic.twitter.com/dqza65h1jx — Xbox Polska (@XboxPL) September 9, 2020

Dla osób, które wykupiły ostatnio EA Play szykowane są pewne rekompensaty. Wypada przypomnieć, że to nowa-stara usługa, nie tak dawno właśnie na taką nazwą przemianowano EA Access i Origin Access Basic.

W praktyce Microsoft zapewni tu swoim abonentom sporo, ponieważ ponad 60 gier z katalogu EA, a nie brakuje tam głośnych tytułów należących do serii FIFA, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect czy The Sims.

Na PC za Xbox Game Pass zapłacimy więcej, ale to nie niespodzianka

Xbox Game Pass na PC cały czas oferowany jest w fazie testowej w obniżonej cenie 18,99 złotych za miesiąc. Jeszcze we wrześniu się to zmieni i trzeba będzie płacić tyle samo co w przypadku konsol Xbox One, czyli 40 złotych miesięcznie. To scenariusz, którego należało się spodziewać, oferta za 18,99 złotych miesięcznie od początku była określana jako ograniczona czasowo.

Źródło: @XboxPL

Warto zobaczyć również: