O tym, że Xbox Series X pojawi się w towarzystwie przystępniejszej cenowo konsoli spekulowano od miesięcy. Producent długo milczał, dziś został niejako wyręczony przez wiarygodne przecieki. Na tyle wiarygodne i opublikowane w takim momencie, że nie pozostało nic innego jak szybko przykryć je oficjalnym komunikatem.

Druga konsola nowej generacji przygotowana przez Microsoft to faktycznie Xbox Series S. Cena została ustalona na 299 dolarów w USA i 299 euro w Europie. Trudno dokładnie podać cenę w naszej walucie, niemniej wypada oczekiwać kwoty oscylującej w okolicach 1300 - 1400 złotych.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq