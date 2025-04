Konsole do gier

Microsoft wprowadza aktualizację konsol Xbox. Nowa funkcja pozwoli graczom uruchomić gry ze swojej biblioteki za pomocą streamingu – bez konieczności pobierania. Brzmi pięknie, ale są pewne ograniczenia.

Co nowego w Xbox? Oprócz aktualizacji katalogu Game Pass, Microsoft wprowadza kolejne usprawnienia do konsol. Xbox otrzymuje przydatne rozwiązanie – subskrybenci Game Pass Ultimate zyskują możliwość strumieniowania wybranych gier z własnej biblioteki na konsolach Xbox Series X|S oraz Xbox One bez konieczności ich pobierania.

Nowa funkcja w konsolach Xbox

Dzięki takiemu rozwiązaniu gracz oszczędza czas oraz dostępne miejsce na dysku. Użytek z tej funkcji można zrobić w ponad 100 produkcjach – z czasem będzie ich więcej. Nie jest tajemnicą, że wielkie gry z otwartym światem zajmują “trochę” przestrzeni na dyskach, więc korzyści są oczywiste.

Jak skorzystać z tej opcji? Pamiętajmy, że należy posiadać aktywny abonament Game Pass Ultimate. Gdy ten warunek jest spełniony, należy wejść w zakładkę Moje gry i aplikacje, następnie otworzyć Pełną bibliotekę i rozwinąć listę posiadanych gier. Tytuły, w które będzie można zagrać za pośrednictwem strumieniowania będą oznaczone ikoną chmury na stronie gry.

Nowość w aplikacji mobilnej Xbox

Ale to nie wszystko. Aplikacja Xbox na iOS i Androida otrzymuje aktualizację, dzięki której użytkownicy będą mogli kupować gry i dodatki oraz zapisywać się do Game Pass bezpośrednio z poziomu aplikacji. Aktualizacja jest już dostępna dla beta testerów i wkrótce trafi do wszystkich użytkowników.

“Jeśli gracze mają już zapisaną formę płatności, aplikacja Xbox wyświetli przycisk Kup na stronach ze szczegółami gry, dzięki któremu będą mogli kupować gry i dodatki zaledwie dwoma kliknięciami” – czytamy w opisie aktualizacji.

Źródło: Xbox