Nowe hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5. Dobra promocja tuż po premierze

Nowe hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 są już w sprzedaży. W oficjalnym sklepie producenta pojawiła się nawet atrakcyjna promocja.

Jest kilka powodów, dla których warto kupić hulajnogę elektryczną. Wśród najczęściej wybieranych pojazdów tego typu znajdziemy niedrogie modele marki Xiaomi. Chiński producent zaprezentował właśnie swoje nowości - nie jedną, a aż cztery nowe hulajnogi. Modele z serii Xiaomi Electric Scooter 5 mają niezłe ceny, ale dość standardowe osiągi.

Premiera Xiaomi Electric Scooter 5

W połowie kwietnia 2025 roku do sprzedaży trafiły cztery nowe modele sprzętu, który docenią przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Nowe hulajnogi Xiaomi to:

Xiaomi Electric Scooter Elite

Xiaomi Electric Scooter 5

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Wszystkie zostały wyposażone w 10-calowe koła z oponami bezdętkowymi. Z przodu zamontowano hamulec bębnowy, natomiast tylny posiada funkcję E-ABS. Sprzęt posiada też kontrolę trakcji TCS, jazda powinna być więc całkiem bezpieczna. Nowe hulajnogi zostały uszczelnione, dzięki normie IPX5 nie musimy obawiać się jazdy w deszczu.

Na kierownicy nowych modeli znajdziemy wyświetlacz LED z podstawowymi informacjami (zasięg, prędkość). Umieszczono tam też kierunkowskazy, z tyłu jest też światło sygnalizujące hamowanie. Oprócz tego mamy też przydatne oświetlenie LED z przodu i tyłu.

Parametry Xiaomi Electric Scooter 5

Cztery nowe modele wyglądają podobnie, różnią się jednak mocą silnika i pojemnością baterii. Mimo to każdy z nich rozpędzi się do maksymalnie 25 km/h, co wynika z regulacji prawnych. Producent sugeruje, że maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 120 kg.

Xiaomi Electric Scooter Elite ma silnik 400 W i baterię 360 Wh zapewniającą zasięg 45 km. W Electric Scooter 5 silnik jest o 50 W słabszy, natomiast większa bateria 477 Wh zapewnia zasięg 60 km. W wersji Pro i Max zasięg to także 60 km, natomiast moc silnika jest wyższa - 400 W. Najlepsza hulajnoga z tej serii jest więc o ponad połowę droższa od podstawowej, ma natomiast lepsze właściwości.

Ceny nowych hulajnóg Xiaomi Electric Scooter 5

Podstawowy model Xiaomi Electric Scooter Elite kosztuje 1999 zł. Xiaomi Electric Scooter 5 wyceniono na 2199 zł, wersja Pro kosztuje 2699 zł, natomiast topowa odmiana z dopiskiem “Max” to koszt 3199 zł. Już teraz pojawiają się natomiast ciekawe promocje. Xiaomi Electric Scooter 5 Max dostaniesz w oficjalnym, polskim sklepie Xiaomi za 2749 zł, a najtańszy model z nowej serii wyceniono na 1699 zł.

Nowy sprzęt prezentuje się nieźle. Ciężko jednak doszukać się większych zmian w stosunku do poprzedniej generacji hulajnóg Xiaomi.