Xbox Series X to konsola nowej generacji, a ta nowa generacja ma upłynąć pod znakiem nie tylko świetnej grafiki, ale też olbrzymiej wydajności. Microsoft chce ją osiągnąć poprzez potężne komponenty oraz rozwiązanie o nazwie Velocity Architecture.

Co daje Velocity Architekcture w Xbox Series X?

Velocity Architecture to właśnie to, co pozwala konsoli Xbox Series X oferować programistom i graczom tak dużą wydajność. Oczywiście kluczowe są podzespoły – procesor AMD oparty na architekturach Zen 2 i RDNA 2 oraz układ graficzny o mocy 12 teraflopów – na nic jednak by się zdały, gdyby ich potencjał nie został wykorzystany. A rozwiązanie, o którym mowa, pozwala go wykorzystać w pełni. Sam Microsoft nazywa go „duszą” nowej konsoli, bo to dzięki niemu:

praktycznie wyeliminowane zostały ekrany ładowania w grach,

pojawiła się możliwość przełączania się między grami bez ładowania,

a do tego będziemy mogli odwiedzać większe i bardziej dynamiczne światy w grach.

Szybkie SSD jest rdzeniem Xbox Velocity Architecture

Podstawowym elementem Velocity Architecture jest SSD typu NVME o pojemności 1 TB i ponad 40 razy większej (niż w przypadku Xbox One) przepustowości, sięgającej aż 2,4 GB/s (i to bez spadków przy wzroście temperatury). Nie bez znaczenia jest też sprzętowo przyspieszona dekompresja, dzięki której do programistów i graczy szybciej docierają pobrane zasoby – w tym (stanowiące największą część) tekstury.

Velocity Architecture to także DirectStorage i Sampler Feedback Streaming. To pierwsze to nowy interfejs API, zapewniający programistom pełną kontrolę nad operacjami w ramach DirectX (co w skrócie oznacza dostęp do pełnej wydajności I/O zapewnianej przez sprzęt). Drugie jest technologią optymalizującą tekstury na różnych poziomach szczegółowości i rozdzielczości, co eliminuje konieczność ich „nagłego” doładowywania.

Konsola Xbox Series X ma się pojawić na rynku jeszcze przed tegoroczną Gwiazdką. Nie wiemy jednak ani kiedy dokładnie to się to stanie, ani jaka będzie jej cena. Nie ma jednak chyba wątpliwości, że będzie to kawał potężnego sprzętu.

Źródło: Xbox, informacja własna

Czytaj dalej o Xbox Series X: