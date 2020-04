Fort Triumph jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na pecetach, a z czasem trafi też na konsole. To świetnie zapowiadająca się produkcja, łącząca w sobie cechy serii XCOM i HOMM.

Fort Triumph z dwoma dominującymi smakami

Fort Triumph zapowiada się na przepyszne danie. Aby je przygotować twórcy z CookieByte Entertainment zadbali o dwa podstawowe składniki. Pierwszym z nich jest turowy system walki żywcem wyciągnięty z serii XCOM. Drugim – eksploracja świata niczym w Heroes of Might & Magic. Do tego dodali jeszcze garść nieliniowych misji i szczyptę rozbudowanego rozwoju bohaterów, a całość doprawili śliczną oprawą wizualną.

W Fort Triumph zagramy jeszcze w tym miesiącu

Od prawie dwóch lat gra znajduje się w programie wczesnego dostępu na Steamie i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Teraz wreszcie twórcy są gotowi, by postawić przed nami gotowe danie – zapowiedzieli więc, że Fort Triumph zadebiutuje 16 kwietnia w wersji przeznaczonej na pecety.

Nieco później, ale jeszcze przed końcem tego roku, zaserwują je także posiadaczom konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

A więc co na nas czeka w grze Fort Triumph?

W Fort Triumph czekać będzie na nas złożona z trzech aktów kampania fabularna, na którą będziemy musieli przeznaczyć od 10 do 20 godzin, w zależności od tego, jak dokładnie będziemy chcieli poznać generowany proceduralnie, fantastyczny świat tej produkcji. Pojawi się też tryb wieloosobowy dla ośmiu graczy.

Swoich bohaterów będziemy mogli wybierać spośród czterech ras (troll, goblin, człowiek i truposz) oraz czterech klas (paladyn, dzikus, mag i zwiadowca), a każda z nich będzie miała 12 rozwijanych umiejętności. Podczas rozgrywki będziemy musieli wykazać się pomyślunkiem oraz wykorzystać zdolności postaci i otoczenie, a do każdej misji – podejść inaczej.

Znamy wymagania Fort Triumph? Pewnie ci ruszy

Znamy już minimalne i zalecane wymagania gry Fort Triumph. Nie należą do najwyższych, więc wasze komputery pewnie sobie z nią poradzą. Zresztą sami zobaczcie.

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7 SP1+

SP1+ Procesor: Intel Core i3 4160 lub odpowiednik AMD

Pamięć: 8 GB RAM oraz 2 GB na dysku

oraz 2 GB na dysku Karta graficzna: GeForce GT 630 lub odpowiednik Radeon

Wymagania zalecane:

