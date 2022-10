Xiaomi nie przestaje nas zadziwiać. Co roku dostajemy bardzo szeroką ofertę telefonów. Żałujemy, że nie trafił do nas Xiaomi 12S Ultra, ale nie zabrakło za to modeli z literką T w nazwie. Debiutują one równocześnie w Europie.

W tym roku Xiaomi nie zdecydowało się na wprowadzenie do sprzedaży w Polsce swojego najmocniejszego modelu telefonu, fotograficznego Xiaomi 12S Ultra, który jest pierwszym telefonem stworzonym we współpracy z Leica. I na razie jedynym jaki dało się nam przez chwilę poużywać, bo dzisiejsze nowości, Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T to wciąż telefony, w których powstaniu Leica nie maczała palców.

Niemniej seria T zawsze oczekiwana jest z zainteresowaniem, tak jak i telefony Xiaomi marek Redmi i POCO.

To w końcu tańszy wariant flagowców, który wciąż jest bardzo dobrze wyposażony. Kiedyś były to także telefony, które można było brać w ciemno, ze względu na bardzo atrakcyjną cenę. Dziś jednak sprawy się pokomplikowały i nie chodzi jedynie o rosnące ambicje Xiaomi, które pod swoją główną marką chce sprzedawać smartfony wyceniane jako produkty z wyższej półki. Lecz także o sytuację ekonomiczną na rynku, która sprawia, że ceny elektroniki powoli, ale systematycznie rosną.

Ile kosztuje Xiaomi 12T Pro oraz Xiaomi 12T i kiedy je kupimy?

Nowe telefony trafiły już do sprzedaży w wersji niebieskiej i czarnej. Kupując je w terminie od 4 do 12 października 2022 roku możecie liczyć na bonusy. Najważniejszy to automatyczny odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop2 Lite. Do tego 12 miesięczna ochrona ekranu. Użytkownicy smartfonów z serii Xiaomi 12T mogą liczyć także na darmowe 3 miesiące abonamentu na YouTube Premium.

Dokładne ceny telefonów są następujące.

2799 złotych za Xiaomi 12T w wersji 8/128 GB,

2999 złotych za Xiaomi 12T w wersji 8/256 GB,

3799 złotych za Xiaomi 12T Pro w wersji 8/256 GB,

3999 złotych za Xiaomi 12T Pro w wersji 12/256 GB.

Dla porównania, Xiaomi 12 Pro w wariancie pamięciowym 12/256 GB możemy obecnie kupić nawet za około 4500 złotych, choć w sklepach operatorów sieci komórkowych i partnerskich jest on wyceniony na 5200 złotych. Xiaomi 12 8/128 GB z kolei to wydatek obecnie około 3200 złotych, choć trafiają się okazje w niższej cenie.

I o ile w przypadku tychże modeli, wizualna różnica była wprost zauważalna, a dotyczyła rozmiaru wyświetlacza, to Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T są praktycznie identyczne pod względem wyglądu.



Xiaomi 12T Pro w wersji czarnej (ciemno-grafitowej)



Xiaomi 12T w wersji niebieskiej (błękitno-szarej)

Różnice dostrzeżemy analizując napisy na obudowie. Jeden z nich dotyczy systemu audio, a drugi związany jest z cechą, która ma być najmocniej komunikowana w przypadku Xiaomi 12T Pro, czyli 200 Mpix aparatem.



Tryb UltraHD w Xiaomi 12T Pro z opcją 200 Mpix zdjęć

Specyfikacja Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T. Takie same z zewnątrz, różne wewnątrz

Poniżej możecie przekonać się, czym różnią się dwa nowe modele telefonów Xiaomi. Ten wyżej pozycjonowany Xiaomi 12T Pro zdążyliśmy już dla was porównać z Xiaomi 12 Pro, czyli teoretycznym odpowiednikiem z flagowej półki (wyniki jeszcze dziś będą na stronie). Są to pierwsze jeszcze przedpremierowe wrażenia, ale dobrze odzwierciedlają to czego można oczekiwać po tegorocznej serii T.

Model Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T oprogramowanie Android 12, MIUI 13 Android 12, MIUI 13 ekran » AMOLED CrystalRes

» 6,67 cala

» 1220 x 2712 pikseli

» 120 Hz (dynamiczny)

» dotyk 480 Hz

» 500 nitów (HBM 900 nit)

» Dolby Vision, HDR10+, adaptacyjne HDR

» Corning Gorilla Glass 5 » AMOLED CrystalRes

» 6,67 cala

» 1220 x 2712 pikseli

» 120 Hz (dynamiczny)

» dotyk 480 Hz

» 500 nitów (HBM 900 nit)

» HDR10+

» Corning Gorilla Glass 5 procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (4 nm)

Adreno 730 MediaTek Dimensity 8100-Ultra

Mali-G610 MC6 pamięć RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 pamięć wewnętrzna 256 GB w standardzie UFS 3.1 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 200 Mpix, f/1.69 z OIS, AF (Samsung ISOCELL HP1), 8 soczewek

» ultraszerokątny 120°, 8 Mpix, f/2.2

» makro, 2 Mpix, f/2.4

» wideo: 8K/24p, 4K/60p, 30p, 1080/60p, 30p (zwolnione tempo 720p 1920 kl/s) » 108 Mpix, f/1.7 z OIS, AF (Samsung ISOCELL HM6)

» ultraszerokątny 120°, 8 Mpix, f/2.2

» makro, 2 Mpix, f/2.4

» wideo: 8K/24p, 4K/60p, 30p, 1080/60p, 30p aparat selfie » 20 Mpix, f/2.24

» wideo: 1080/60p, 30p » 20 Mpix, f/2.24

» wideo: 1080/60p, 30p łączność Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, 5G (NSA + SA) Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, 5G (NSA + SA) bateria » 5000 mAh

» ładowanie 120 W HyperCharge » 5000 mAh

» ładowanie 120 W HyperCharge dźwięk głośniki stereo (Dolby Atmos, Harman Kardon) głośniki stereo (Dolby Atmos) dodatkowe cechy dual SIM, czytnik linii papilarnych pod ekranem, bezstratny zoom cyfrowy x2, Xiaomi ProFocus (śledzenie), wideo Ultra Night dual SIM, czytnik linii papilarnych pod ekranem złącza USB typu C USB typu C wymiary 163.1 x 75.9 x 8.6 mm 163.1 x 75.9 x 8.6 mm waga 205 g 202 g

Źródło: Xiaomi, inf. własna, fot: Alicja Żebruń/Xiaomi