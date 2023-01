Drogi smartfon Xiaomi? Tak, to jak najbardziej możliwe. Ba, jeden z nich właśnie trafił do sprzedaży, a szczęśliwy klient może być tylko jeden. Oto Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition wystawiony na aukcję WOŚP.

Jedyny w Polsce Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition wystawiony na aukcję

Xiaomi zapisało się w świadomości większości jako producent elektroniki z niskiej i średniej półki cenowej. Za konkurencyjną kwotę Xiaomi oferuje często naprawdę godne uwagi sprzęty, czego dowodem jest choćby nasz ranking najlepszych smartfonów Xiaomi.

Do tej pory jednak najdroższy z dotychczasowych modeli tych mobilnych urządzeń był wyceniony przez producenta na 5699 zł. Mowa tu oczywiście o Xiaomi Mi 11 Ultra.

W końcu jednak pojawiła się droższa propozycja. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition to wersja limitowana, która została właśnie wystawiona na aukcję WOŚP, a jego cena przekracza już 7000 zł.

Aukcja WOŚP na Allegro: Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition (Źródło: Allegro)

Co w tym smartfonie takiego wyjątkowego?

Już na pierwszy rzut oka widać, że wystawiona na aukcję wersja Xiaomi 12T Pro jest wyjątkowa w kwestii wyglądu. Jej autorem jest artysta Daniel Arsham, który podczas tworzenia dzieła inspirował się ideą „fikcyjnej archeologii”.

Właśnie z tego powodu kolorystyka, którą posłużył się Arsham jest połączeniem zieleni i brązu. Zdaniem twórcy, ma to przypominać „kryształy, popiół wulkaniczny i brąz selenitowy zamknięte pod przezroczystym ekranem”.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition jest wyjątkowy również z powodu jego dostępności. Smartfon trafił do sprzedaży wyłącznie w Europie, a do tego w ograniczonej liczbie 2000 egzemplarzy. Oferowany na aukcji WOŚP model jest jedynym wydaniem w Polsce.

Specyfikacja wersji limitowanej nie jest wyjątkowa. Podobnie zresztą jak cena

Producent zadbał o to, aby limitowana wersja Xiaomi 12T Pro była wyjątkowa jedynie w kontekście wyglądu. To jednak nie dziwi - szczególnie, że za jego projekt odpowiada artysta i to właśnie dzieło wizualne, a nie parametry techniczne są atrakcyjne dla klientów.

Xiaomi zadbało o wysoką jakość wersji limitowanej 12T Pro. Do wykonania dzieła wykorzystano specjalny sposób obróbki - a więc brak tutaj prostego nadruku lub etui na obudowę.

Właśnie dlatego 12T Pro od Daniela Arshama to klasyczny wariant 12/256 GB, którego cena jest nieznacznie wyższa od „zwykłej” dwunastki pro i wynosi 899 euro (ok. 4200 zł).

Źródło: Allegro