Bill Gates używa na co dzień nowoczesnego, składanego smartfona. Microsoft Surface Duo 2? Pudło, ma w kieszeni urządzenie od Samsunga.

Bill Gates korzysta z Galaxy Z Fold 4

Bill Gates już jakiś czas temu wycofał się z zarządzania firmą Microsoft, ale pozostaje bardzo aktywny i bezsprzecznie zalicza się do tych osób, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest kojarzony nawet przez śledzących branżowe doniesienia tylko w drobnym stopniu. Odcisnął swoje piętno na otaczającym nas świecie, a więc można uznać za interesujące to, z jakiego sprzętu korzysta na co dzień.

Nie stroni od nowoczesnych gadżetów, w tym od składanych smartfonów. Mogłoby się wydawać, że naturalnym wyborem będzie Microsoft Surface Duo 2, tym bardziej, że w przeciwieństwie do Microsoft Surface Duo okazał się znacznie ciekawszy i dużo lepszy. To jednak błędny trop, bo Bill Gates postawił na Galaxy Z Fold 4.

Bogatemu to i byk się ocieli

Od strony czysto technicznej trudno się dziwić, bo Galaxy Z Fold 4 to jedna z najlepszych propozycji w swoim segmencie. Dla większości tzw. przeciętnych użytkowników bardzo droga, ale kogo ma być stać jeśli nie jednego z najbogatszych ludzi na świecie? A zresztą, ze słów Billa Gatesa wynika, że i tak nie musiał za swój egzemplarz płacić.

„Mam Folda 4, którego dał mi JY Lee, prezes Samsunga, gdy widzieliśmy się w Korei Południowej aby zaktualizować mojego Folda 3. Oczywiście korzystam z Outlooka i wielu innych programów Microsoftu. Rozmiar ekranu sprawia, że nie korzystam z tabletu, a tylko z telefonu i komputera z systemem Windows.”

Bill Gates współpracuje z Microsoftem

Współzałożyciel i były prezes firmy Microsoft dla wielu wciąż pozostaje twarzą firmy. Być może także dlatego, że po przekazaniu steru wcale nie odcina się od swojego „dziecka”, w wielu sprawach pełni rolę głosu doradczego. Nie tylko nie ma więc mowy o otwartym krytykowaniu linii Surface Duo, ale jednocześnie udało się przemycić komplementy dla innych rozwiązań Microsoftu. Jak komputer, to tylko Surface Studio.

„Firma Microsoft angażuje mnie w niektóre badania i plany co do produktów. Bardzo lubię pracować z Satyą [Satya Nadella, chief executive officer firmy Microsoft - przyp. red.] i jego zespołami. Nie jestem jednak na bieżąco z ich wszystkimi planami sprzętowymi. Mój komputer stacjonarny to Surface Studio, który jest świetny. Uwielbiam też Surface Hub, mamy ich dużo w biurze.”

