Motorola Edge 30 Neo to jedno z najprzyjemniejszych smartfonowych zaskoczeń poprzedniego roku. Cena powoli spada i zbliża się do pułapu 1500 zł czyniąc z tego modelu jeszcze bardziej smakowity kąsek. Na uwagę zasługuje tu przyjemna stylistyka (niebanalne wersje kolorystyczne), a przede wszystkim świetna ergonomia. Przy 6.28-calowym ekranie smartfon jest też smukły i lekki, naprawdę dobrze leży w dłoni. No i bez trudu mieści się w kieszeni, a nie tylko damskiej torebce. Co ważne, wspomniany ekran to panel P-OLED z odświeżaniem 120 Hz. Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G i 8 GB RAM we współpracy z czystym systemem Android 12 zapewniają odpowiednią w tej klasie cenowej wydajność i świetną kulturę pracy. Nie brakuje niczego w zakresie modułów łączności bezprzewodowej. W obudowę nie wciśnięto za to złącza słuchawkowego, ale znalazło się miejsce dla niezłych głośników stereo i baterii z technologiami szybkiego ładowania 68W i bezprzewodowego ładowania. Ta ostatnia nie imponuje mocą 5W, ale w tej cenie to i tak spory plus.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 +13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g