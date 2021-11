Samochód elektryczny Xiaomi nie jest niczym zadziwiającym. Sam dyrektor generalny tej chińskiej firmy poinformował niedawno, że zamierza wejść na rynek elektromobilności - i w końcu wiemy nieco więcej na ten temat.

Elektryk Xiaomi już za kilka lat

Pierwsze plotki dotyczące elektrycznego samochodu Xiaomi sięgają dość daleko w przeszłość (w porównaniu z tym, jak długo Xiaomi istnieje na rynku), jednak dopiero w marcu tego roku sam dyrektor generalny Xiaomi oficjalnie potwierdził, że jego firma zamierza w ciągu najbliższych lat zacząć produkować elektryki. Na ten cel ma zostać przeznaczone 10 miliardów dolarów w ciągu 10 lat.

Do tej pory to właściwie wszystko, co wiedzieliśmy o zamiarach Xiaomi odnośnie pojawienia się na rynku motoryzacyjnym. W końcu jednak zaczyna pojawiać się więcej informacji i możemy śmiało stwierdzić, że plany są naprawdę ambitne.

Jeden z modeli Xpeng - to właśnie z tą marką może współpracować Xiaomi podczas produkcji swoich elektryków

Fabryka Xiaomi ma produkować 300 tysięcy elektryków rocznie

Zakład produkcyjny ma powstać w Pekinie - to właśnie w nim rocznie z linii produkcyjnej ma wyjeżdżać 300 tysięcy samochodów elektrycznych. Czy to ilość robi wrażenie? I tak, i nie.

Z jednej strony Xiaomi na rynku motoryzacyjnym (w kontekście produkcji samochodów) nawet jeszcze nie raczkuje, a więc wiele rozwiązań, które pojawią się w pierwszym elektryku może cierpieć na tzw. “bolączki wieku dziecięcego”, co może bezpośrednio przełożyć się na spadek zainteresowania kupujących. Czy zatem wysoka produkcja nie przekroczy popytu?

Xiaomi chce zostać poważnym graczem na rynku elektrycznych samochodów i w przyszłości konkurować nawet z Teslą.

Z drugiej natomiast strony - chcąc wejść do świata EV należy mieć produkt ogólnodostępny dla szerokiego grona zainteresowanych - bo kto będzie myślał o “jakimś-tam elektryku Xiaomi”, którego produkuje się kilka tysięcy sztuk rocznie.

Jak powiedzie się Xiaomi na polu bitwy z Teslą, Volkswagenami i dziesiątkami innych elektryków? Być może dowiemy się już wkrótce - fabryka ma powstać w dwóch fazach, a masową produkcję samochodów zaplanowano już na 2024 rok.

Co sądzicie o planach Xiaomi? Ich elektryk ma szansę stać się konkurencyjny? Co musiałby mieć w sobie, aby nazwać go "dobrym elektrykiem"? Dajcie znać w komentarzach.

